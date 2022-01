Plánované tablety Samsung řady Galaxy Tab S8 [aktualizováno]

Zdroj: Gizmochina

Aktualizováno 9. 1.

Po nějaké době se objevují další informace o nadcházejících tabletech od Samsungu. Co se týče verze Ultra, tak se opět potvrzuje 14,6palcový displej, který by měl nabídnout rozlišení 3000 x 1800 pixelů. O výkon se má starat Snapdragon 8 Gen 1 a energii bude zajišťovat baterie o kapacitě 11 200 mAh s podporou 45W nabíjení. Nejvyšší verze má mít 16 GB operační paměti a až 512 GB prostoru pro data. V samotném výřezu v displeji mají být dva 12MPx senzory. Jeden by asi měl nabídnout ultra širokoúhlé snímání. Spekulace ale také mluví o pokročilejším biometrickém rozpoznání uživatele podle obličeje. Není ale jasné, jestli budou součástí další senzory, nebo bude vše založeno na dvou kamerách.

Původní článek 7. 12.

Známý leaker Ewan Blass na svém twitteru zveřejnil nové snímky plánované trojice tabletů od Samsugnu řady Galaxy Tab S8. Jedná se o oficiální rendery, který by měly přinést reálný pohled na to, jak by měly tablety vypadat.

Tři plánované tablety řady Galaxy Tab S8 dostávají reálnější obrysy

Samsung plánuje uvést trojici nových tabletů řady Galaxy Tab S8. Jedná se o 11palcový Galaxy Tab S8, 12,4palcový Galaxy Tab S8+ a 14,6palcový Galaxy Tab S8 Ultra. První dva vycházejí z designu řady Galaxy Tab S7.

Varianta Ultra by měla přijít s výřezem v horní části displeje, do kterého by měly být umístěny dva snímače přední selfie kamery. Ve srovnání se variantami S8 a S8+ má varianta Ultra tenčí rámečky.

Podle dostupných zdrojů by měly všechny tři tablety přijít se 120Hz AMOLED displejem, zbrusu novým čipsetem Snapdragon 8 Gen 1 a poměrně výkonným napájením. Varianta Ultra by měla přijít s baterií s kapacitou 12 000 mAh a 45W nabíjením.

Podle již dříve uveřejněných zvěstí by měla nejvýkonnější varianta Ultra přijít s displejem podporujícím 3K rozlišení a poměr stran 16:10. Přesné datum oficiálního uvedení tabletů prozatím není známo.

Zdroje: gsmarena.com, androidcommunity.com, phonearena.com

reklama reklama