Nový iPad Pro by mohl podporovat bezdrátové nabíjení MagSafe

Letos by měl Apple představit nový iPad Pro. Podle dostupných informací by Apple měl nový iPad Pro vybavit podporou bezdrátového nabíjení MagSafe.

Integrace bezdrátového nabíjení pro iPady má jeden háček. Současné iPady mají hliníková záda a bezdrátové nabíjení by za použití tohoto materiálu nefungovalo. To funguje pouze tehdy, pokud je použito sklo, jako například u iPhonů. Apple se tedy rozhodl zadní část nového iPadu přepracovat. U nadcházejícího iPadu Pro by měla být hliníková záda zachována s tím, že místem pro nabíjení bude logo, které bude vyrobeno ze skla a bude mít větší rozměry.

Apple údajně tuto variantu před celoskleněnými zády zvolil proto, protože by skleněná zadní strana byla mnohem náchylnější na poškození. Kromě implementace bezdrátového nabíjení by nový iPad Pro měl údajně obdržet i ne příliš populární notch v displeji, jaký mají iPhony 13 a MacBook M1 Pro.

Několik uniklých renderů poukazují na to, že by nový iPad Pro měl mít tenčí rámečky, zaoblené rohy a zmiňovaný notch v horní část displeje. Obrázky také odhalují, že právě logo na zadní straně je větší. Fotoaparát by se měl blížit designu, jaký používají současné iPhony 13 Pro.

