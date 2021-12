Nová funkce v systému Android 13 zřejmě umožní nastavit pro každou aplikaci jiný jazyk

Zdroj: Dotekomanie.cz

Uvedení nového operačního systému Android 13 je ještě daleko, nicméně se již postupně objevují informace, které odhalují možné funkce a vylepšení, která by mohla být jeho součástí.

Novinka v Android 13 by mohla spravovat jazykové nastavení aplikací z jednoho místa

Podle důvěrného zdroje webu Android Police by jedna z novinek mohla přinést možnost nastavení libovolného podporovaného jazyka pro jakoukoliv nainstalovanou aplikaci. Znamená to, že aniž byste cokoliv museli nastavovat v samotné aplikaci, v rámci systému budete mít možnost konkrétní aplikace nastavit pro jiný jazyk, než jaký je systémový. Příklad: operační systému bude lokalizován do češtiny, ale například aplikace sady Office budete mít možnost nastavit do anglického jazyka.

Nová funkce, která vystupuje pod kódovým jménem „Panlingual“, je prozatím v rané fázi vývoje. Pakliže bude implementována do nového systému Android 13, pravděpodobně ji uživatelé naleznou v systémovém nastavení v sekci Jazyk a vstup. Vize je taková, že možnost měnit jazyk pro konkrétní aplikace bude přístupná z jednoho místa, pravděpodobně z menu systémového nastavení. Samozřejmě aby byla tato novinka užitečná a funkční, je předpokladem to, aby aplikace podporovaly co nejvíce jazyků. Vzhledem k tomu, že Google v rámci Androidu 12 přidal funkci takzvaného in-line překladu, je možné, že bude Android aplikace překládat sám, aniž by byl potřeba zásah vývojářů.

Tato funkce by byla jistě velmi užitečná. V současné době aplikace obvykle používají pro nastavení jazyka nastavení systému. V případě, že aplikace podporuje více jazyků, je nutné jazyk změnit mnohdy složitě v menu aplikace. Nová funkce by umožnila správu nastavení jazyka pro aplikace z jednoho místa.

