Galaxy A23 nabídne minimálně 50MPx fotoaparát

V červnu letošního roku jihokorejská společnost Samsung oznámila příchod modelu Galaxy A22 4G a Galaxy A22 5G, který například nabídl 48MPx fotoaparát. Už teď ale víme, co zhruba můžeme od nástupce Galaxy A23 očekávat.

Zahraniční média přichází s podrobnostmi o chystaném modelu A23. Ten by se měl vyznačovat hlavním 50MPx fotoaparátem. Je tedy jasné, že k určitým zlepšením dojde. GalaxyClub ve své zprávě zmiňuje, že se dočkáme nejen 4G, ale i 5G varianty. Ne všechny varianty ale budou k dispozici, bude záležet na daném trhu.

Většina dalších specifikací je stále záhada, ovšem další zdroj uvádí, že smartphone bude vybaven baterií s kapacitou 5 000 mAh. Prozatím není jasné, kdy přesně Samsung model Galaxy A23 představí.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!