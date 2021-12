Zdroj: Dotekomanie

AGM H3: odolný smartphone do nepohody s nočním viděním a vojenskou certifikací [mini recenze]

Smartphone AGM H3 nepatří mezi štíhlé elegány, neoslní ani špičkovým výkonem. Nabídne ale zajímavé funkce v podobě přizpůsobitelného tlačítka, fotoaparátu s nočním viděním a odolností proti vodě, prachu a také vysokým teplotám. To vše z něj činí skvělého společníka pro vyznavače outdooru, nebo profesionály, kteří od telefonu očekávají odolnost a spolehlivost.

AGM H3 je odolný telefon, kterého nezaskočí voda, ani prach

Na telefonu je hned od pohledu znát, že nabídne slušnou ochranu, alespoň co se robustního a odolného těla týče. Tloušťka 12,3 centimetrů a váha 258 gramů jasně dává znát, že máme tu čest s těžším kalibrem. Tělo telefonu je zesíleno na hranách ochranou proti nárazu. Telefon má na těle jediný vstup v podobě USB-C konektoru, který je opatřený gumovou záslepkou.

Telefon nabídne voděodolnost podle certifikace IP68 a IP69K. Kromě voděodolnosti telefon odolává také prachu, vysokému tlaku a vyšším teplotám až do 60 stupňů. Kromě těchto dvou certifikací se telefon může také pochlubit certifikací MIL-STD-810H, která byla vyvinuta americkým ministerstvem obrany a je vojenskou normou používanou v amerických armádních podmínkách.

Design – drsňák na první pohled

Přední část telefonu je opatřena 5,7palcovým HD+ displejem s rozlišením 1 440 x 720 pixelů. V horní části se nacházejí selfie kamera a další senzory a reproduktor. Ve spodní části pod displejem je umístěn reproduktor. Na pravé straně telefonu se nacházejí tlačítka pro vypnutí/zapnutí a kolébka pro regulaci hlasitosti.

Na levé straně se pak nalezneme zdířku pro SIM kartu, oranžové tlačítko, kterému lze přiřadit předvolitelné funkce. Pod nimi je pak jediný vstup do telefonu v podobě USB-C portu pro nabíjení a připojení redukce pro sluchátka.

Na zadní straně se nachází kruhový panel se třemi fotografickými senzory, LED bleskem a infra červeným světlem. Pod fotoaparátem je umístěna čtečka otisku prstů. Záda telefonu jsou opatřena perforováním po stranách pro lepší úchop. Telefon se tak v ruce drží lépe a není náchylný k vyklouznutí.

Výkon, hardware a displej – neoslní, ale stačí na to, co od takového telefonu očekáváte

Telefon AGM H3 je vybaven již starším osmijádrovým procesorem Mediatek Helio 22 MT6762 taktovaným na frekvenci 2.0 GHz a operační pamětí RAM o velikosti 4 GB. Od telefonu tedy nečekejme žádné extrémní výkony, což se v praxi samozřejmě projevuje na svižnosti a odezvě systému. Telefon si ale bez větších problémů poradí s přehráváním videí ve vysokém rozlišení a nezalekne se ani náročnějších her. Vyzkoušeli jsme na něm závodní hru Real Racing 3 a herní zážitek nebyl tak úplně marný, ale na své limity telefon samozřejmě naráží. Většinu běžných a graficky nenáročných her ale zvládne bez zásadních problémů.

Interní úložiště s kapacitou 64 GB RAM není v dnešní době nic extra, ale pokud vám velikost nebude stačit, můžete si pomoci microSD kartou a kapacitu si tak navýšit a to až do 128 GB. Zobrazovací panel, jak už bylo uvedeno, nabídne úhlopříčku 5,7 palců a rozlišení 1 440 x 720 pixelů. Displej opět nepatří k úplné špičce. Podání zobrazení a barev je ale na slušné úrovni. Pozorovací úhly jsou dobré, nicméně z určitého pohledu dochází k mírnému zašednutí obrazovky. Velikost 5,7 palců nabídne dostatek prostoru pro zobrazení obsahu, her a dalších multimédií.

Ve spodní části telefonu pod displejem naleznete 2W reproduktor, který je dostatečně hlasitý a i při nejvyšší hlasitosti nevykazuje žádní vetší zkreslení či rezonování a chrčení. Pokud budete chtít k telefonu připojit sluchátka, marně budete hledat samostatný vstup. Výrobce ale myslel na ty, kdo používají drátová sluchátka a do balení přidal redukci z USB-C na 3,5mm jack kabel.

Na zadní straně telefonu je umístěna čtečka otisku prstů. Její funkčnost je ale bohužel spíše průměrná. Otisk prstu při odemčení obvykle nerozpozná ani na druhý či třetí pokus. Telefon samozřejmě kromě tečky otisku nabízí i odemčení obličejem. I zde ale narazíme. Kamera potřebuje dostatek světla, aby vás bezpečně poznala, a i za dobrých světelných podmínek není odemčení obličejem stoprocentní. Nezbývá pak jiná možnost, než telefon odemknout kódem, anebo prostě telefon ponechat bez jakéhokoliv zabezpečení.

Telefon je na své levé straně vybaven „oranžovým“ tlačítkem, kterému je možné přiřadit určité funkce. Na výběr je možnost tlačítko využit pro rychlou aktivaci fotoaparátu, pro zapnutí svítilny, nebo pro funkci vysílačky – PTT.

Fotoaparát – noční vidění jako hlavní tahák?

Fotoaparát telefonu AGM H3 čítá hned tři snímače. Ten hlavní, který má na svědomí všechny fotky pořizované v hlavním foto režimu, disponuje rozlišením 12 Mpx. Hlavní snímač je pak doplněn makro objektivem s rozlišením 2 MPx a infra snímačem s rozlišením 13 MPx a technologií pro noční vidění, který dokáže pořizovat snímky i za tmy.

Fotoaparát má několik režimů fotografie. Kromě klasického režimu je zde makro režim, režim Beauty, který dodá foceným objektům krásnější vzezření a režim Portrét, který pracuje s rozostřením foceného objektu. Pro pořizování videa je možné nastavit rozlišení videa až od Full HD kvality. Můžete také nastavit mřížku pro lepší rozvržení záběru a nebo nastavit funkci potlačení blikajícího zářivkového světla – nastavit lze na automatiku, nebo frekvenci 50 respektive 60 Hz.

Jak již bylo zmíněno, fotoaparát je vybaven technologií nočního vidění. To spočívá v použití infra červeného světla, které dokáže i za úplné tmy rozpoznat a zobrazit objekty a předměty kolem vás. V tomto případě se ani tak nejedná o funkci určenou pro fotografie, jelikož snímky nemají žádnou přidanou, či uměleckou hodnotu. Jedná se ale o užitečnou funkci, pokud se potřebujete zorientovat v místě kde je úplná tma a nemáte po ruce například baterku. Pokud se například vydáte na dobrodružnou noční výpravu do lesa bez baterky, budete se díky infra kameře perfektně orientovat.

Ukázka makro režimu

Ukázka nočního režimu Infra Red Night Vision

Ukázka videa

Celkově je však fotoaparát a jeho výsledky spíše průměrné. Za snížené viditelnosti a špatných světelných podmínek fotoaparát nepodává příliš dobré výsledky. Barevné podání neohromí, fotografie mají nepřirozené barvy s lehkým namodralým nádechem.

Operační systém a uživatelské prostředí: čistý Android výhodou

Telefon AGM H3 je vybaven čistým systémem Android 11. Nehledejte zde žádnou nadstavbu a za tohle dáváme určitě plusové body. Telefonu tak neubírají na výkonu žádné grafické kudrlinky a funkce navíc. Naleznete zde opravdu jen to nejnutnější a tak, jak to mají vyznavači čistého systému rádi. Pro někoho se může čistý systém zdát strohý, my jej určitě chválíme.

V telefonu nenajdete ani žádný předinstalovaný balast v podobě zbytečných aplikací, výjimkou je pouze aplikace Zello pro emulaci funkce vysílačky a z praxe ji můžeme rozhodně doporučit. Jinak zde naleznete opravdu jen to nejnutnější a samozřejmostí jsou základní aplikace od Googlu.

Výdrž telefonu, závěr a hodnocení

Odolný telefon AGM H3 není špičkový telefon. Pokud jste zvyklí na vlajkové lodě, výkonný hardware a špičkové specifikace, zcela určitě vás tento telefon nenadchne. Je to ale dobrý společník pro všechny, kdo od telefonu očekávají odolnost v nehostinných podmínkách, na stavbě, v přírodě nebo při každodenním používání.

Telefon je vybaven baterií s kapacitou 5 400 mAh, což je velmi slušné. Telefon můžete používat celý den a nemusíte se bát, že by vás nechal na holičkách. Díky certifikaci proti vodě, prachu, nárazu, tlaku a vyšším teplotám se nemusíte bát, že by jen tak něco nevydržel. Telefon jsme několikrát pustili na zem, vykoupali ho, vyváleli v bahně a statečně se držel vstříc dalším výzvám. Pokud vás telefon zaujal, je možné jej zakoupit na stránkách výrobce za cenu 199,99 dolarů, nebo alternativně v e-shopu Aliexpress.

Technické specifikace:

Procesor: Mediatek Helio 22 MT6762, 2.0 GHz

RAM: 4 GB

Interní úložiště: 64 GB

Displej: LCD, 5,7 palců HD+, rozlišení 1 440 x 720 px

Systém: Android 11

Baterie: 5 400 mAh

Fotoaparát: 12 MPx hlavní, 13 MPx infra kamera pro noční vidění, 2 MPx makro, 8 MPx přední selfie kamera

Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G

SIM karta: Nano SIM duální

microSD: sdílený slot s nano SIM, až 128 GB

NFC: Ano

Porty: USB-C, podpora OTG

Funkční oranžové tlačítko: možno přiřadit pro fotoaparát, Světlo, nebo PTT

Reproduktor: přední, vodotěsný, výkon 2 W

Odolnost: IP68/IP69k/MIL-STD-810H

Plusy

fotoaparát s nočním viděním

odolnost proti vodě, prachu, vysoké teplotě a nárazu

čistý Android bez předinstalovaných aplikací

konfigurovatelné hlavní tlačítko

dual SIM

Mínusy

horší kvalita fotoaparátu

starší procesor Mediatek

čtečka otisku prstů nefunguje vždy spolehlivě

odemknutí telefonu obličejem funguje dobře jen za dostatečného osvětlení



