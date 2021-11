Apple diverzifikuje dodavatele, BOE vyrobí více displejů

Není žádným tajemstvím, že Apple pracuje na diverzifikaci svých partnerů a hodlá si začet vyrábět klíčové komponenty po vlastní ose. V roce 2023 hodlá vyrábět vlastní 5G modemy, které použije pro nadcházející generaci iPhonu. Nové zprávy naznačují, že se chystá vyvinout značný tlak na LG Display v oblasti dodávek zobrazovacích panelů.

Aktuálně BOE převádí tři své továrny na výrobu OLED panelů pro Apple, alespoň tak hovoří zpráva přímo od UBI. Doposud tato společnost vyráběla OLED displeje pro iPhone 12 a iPhone 13 ve dvou čínských továrnách. V roce 2021 šlo o pouhých 10 % dodávek všech displejů pro iPhone. Výrazně by si ale BOE mělo polepšit, protože by v roce 2023 mělo dodat více displejů než konkurenční LG Display.

Do čtvrtého čtvrtletí roku 2022 se BOE rozšíří a dosáhne výrobní kapacity 144 000 substrátů měsíčně, což je nárůst ze současných 96 000. Tím se dostane před výrobní kapacitu Samsung Display, jež činí 140 000 substrátů měsíčně, čímž BOE bude vážným konkurentem.

LG Display by mělo být připraveno na nejhorší, protože Apple je jeho jediným klientem pro OLED panel 6. generace. To je velký rozdíl oproti Samsung Display a BOE, které mají řadu dalších objednatelů.

Zdroj: macrumors.com

