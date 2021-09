Google Kalendář nově nabídne data o času na schůzkách

Aby zaměstnanci mohli do budoucna ještě lépe zvládat svůj den, Google Kalendář získává nové „Time Insights“. Jedná se o skutečně užitečnou funkci, díky které zjistíte, kolik času trávíte na schůzkách. Do budoucna tak budete moci zpracovat množství dat k tomu, abyste schůzky například zkracovali a tím byli efektivnější.

Cílem těchto nových analytických statistik je, abyste měli větší kontrolu nad trávením času na jednotlivých schůzkách. Time Insights vám poskytne podrobná data a tím si budete moci lépe kalendář naplánovat.

Google poznamenává, že tato data jsou viditelná pouze pro vás, ne pro vašeho manažera, pokud tedy používáte firemní placený Workspace. V bočním panelu budete mít k dispozici rozpis času na základě pracovní doby a typů schůzek. Statistika času na schůzkách pak ukazuje, na který den připadá většina vašich schůzek a denní průměr. Nakonec zde najdete sekci, kde uvidíte, s jakými uživateli/lidmi trávíte nejvíce času.

Tyto informace jsou k dispozici pouze ve webové verzi pomocí tlačítka Více informací v otevíracím panelu.

Zdroj: 9to5google.com

