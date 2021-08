Více než 70 % uživatelů pro hraní her upřednostňuje mobil před počítačem nebo konzolí

Zdroj: Qualcomm

Mobilní telefony dnes prakticky v běžné životě z velké části nahrazují počítače a notebooky. Není tomu jinak ani v oblasti hraní her. Stále více lidí hraje hry právě na mobilních telefonech, které vytlačují počítače a konzole z předních příček.

Mobilní telefony na poli hraní her již drží prvenství

Podle MejoresApuestas.com jsou mobilní telefony celosvětově volbou číslo jedna na poli hraní her. Podle statistik si pro hraní her v tomto roce vybralo mobilní telefon více než 70 % uživatelů. Ve srovnání s konzolemi a počítačem je míra použití pro hraní her na mobilní platformě vyšší. Je to dané tím, jak se mobilní trh a obsah dodávaný pro smartphony, mění. Uživatelé dnes mají přístup k širokému hernímu obsahu. Mnoho her dostupných na počítači, nebo konzoli, dostaly i svou mobilní verzi. Samozřejmě mobilní telefony zcela nedokáží nahradit počítače a konzole. Vždy tu bude část hráčů, která upřednostní zcela nesrovnatelný a kvalitnější herní zážitek.

Podle poslední zprávy We Are Social Digital 2021 se ukázalo, že dvě třetiny internetových uživatelů ve věku od 16 do 64 let si pro hraní her vybraly právě mobilní platformu a upřednostnily ji tak před počítačem nebo konzolí. Hraní na počítači, notebooku a konzoli se tak umístilo na druhém místě s mírou využití 40,1 %. Podle statistik se ukázalo, že 28,5 % uživatelů pro hraní využívá konzoli, což je o 10 % více než například hraní na tabletech. Ty se umístily na čtvrtém místě. Přenosná herní zařízení, jako je například Nintendo a další, využívá 14,6 %.

Hraní her na mobilních zařízeních poměrně silně roste. Podle zprávy MajoresApuestas.com by měly mobilní hry za rok 2021 vygenerovat příjmy až 110 miliard amerických dolarů, což by bylo o 15 % více, než minulý rok. Prognóza pro příští dva roky tvrdí, že by mobilní hry měly vygenerovat až 138 miliard dolarů, což by představovalo navýšení o dalších 25 %. Do roku 2015 se pak počítá s navýšením zisku až na 160 miliard dolarů.

Hlavní podíl hráčů z pohledu mobilní platformy tvoří Čína a USA jako dva majoritní mobilní trhy – celkem drží 55% podíl. Tyto dva trhy mají zastoupení mezi hráči ve věku 18-34 let. Očekává se, že do roku 2023 se celkový počet uživatelů, kteří budou pro hraní her využívat mobilní telefon, přesáhne počet 2 miliard.

