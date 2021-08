Nokia chytá další čtyři zařízení, mezi nimi je tablet i levný 5G smartphone

Řada Nokia smartphonů prošla v dubnu faceliftem, tedy menší kosmetickou změnou vzhledu. Poslední zprávy ze zahraniční poukazují na to, že se HMD Global snaží rozšířit obzory o několik dalších zařízení.

Spolehlivý leaker Evan Blass odhalil, že společnost v současné době pracuje na čtyřech nadcházejících zařízeních, včetně dříve uniklého telefonu Nokia G50 a tabletu Nokia T20. Očekává se, že G50 bude spadat do střední třídy a v Evropě se bude prodávat kolem 250 eur. Pravděpodobně nabídne procesor od MediaTeku s podporou 5G a standardně 4 GB RAM a 64 GB vnitřního úložiště.

Tablet Nokia T20 by se naopak ve Velké Británii mohl prodávat za 185 liber a nabídnout by měl 10,36palcový displej. Dále 4 GB RAM a 64 GB vnitřního úložiště a volitelným doplňkem může být 4G LTE připojení.

Na nějaké závěry si budeme muset počkat, ale je dost možné, že by se Nokia T20 mohla stát velmi populárním tabletem letošního roku. Totéž lze říci i o telefonu G50, jelikož za relativně nízkou cenu nabídne podporu 5G sítí.

HDM Global dále chystá dva modely s krycími jmény Aoki a Deadmau5. Po oficiálním představení budou uvedeni jako Nokia G300 a Nokia X100. Ovšem žádné podrobnosti k těmto kouskům v současnosti nejsou k dispozici.

Zdroj: phonearena.com

