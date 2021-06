Samsung plánuje skládací telefon s rotačním modulem

Společnost Samsung údajně již dokončuje finální podobu pro Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip 3. Internetem se šušká, že výroba prvních kusů již začala. V tuto chvíli jsme si jisti, že nové skládací smartphony od jihokorejského výrobce dorazí ve druhé polovině roku. K dispozici budou hned dva modely – Fold 3 a Flip 3.

Pokud jde o další skládací zařízení, pravděpodobně jej můžeme očekávat počátkem roku 2022. Nedávno bylo na WIPO zveřejněno nové skládací zařízení s jedinečným modulem otočné kamery. Takový design modulu fotoaparátu není ve skutečnosti žádnou novinkou, ale je velmi neobvyklý pro skládací telefon.

Zato skládací displej už speciální je. Přidáním tohoto nového designu bude smartphone ještě zajímavější. Nebude to úplně unikátní kousek, ale jsme velmi zvědaví na implementaci technologie. Je ale možné, že uniklý patent nic dokazovat nebude. Samsung si jednoduše může hrát s vícero podob.

Zdroj: androidcommunity.com

