Lenovo Pad Pro 2021 přichází se slušnou výbavou a dobrou cenou

Lenovo představilo nový tablet pod názvem Lenovo Pad Pro 2021. Jedná se o velmi slušně vybavený tablet, který nepřesahuje hranici 10 000 Kč.

Tento kousek je vybaven čipovou sadou Snapdragon 870. Hlavní dominancí tabletu je 11,5palcový OLED panel s obnovovací frekvencí 90 Hz a dobou odezvy 1 ms. Panel nabízí rozlišení 2 560 x 1 600 px (16: 10) a také 100% pokrývá širší barevný prostor DCI-P3. Kromě toho zde máme podporu Dolby Vision a HDR10. Displej má pak jas 420 nitů (max 600 nitů) a podporuje DC.

Dokoupit si můžete volitelný stylus, který vycítí 4 096 úrovní tlaku. Jedná se ale spíše o pracovní tablet, takže na spodní straně je konektor, kterým můžete připojit klávesnici s trackpadem. Pad Pro 2021 je poměrně tenký a lehký, tlustý je pouze 5,8 mm a váží 485 g. K dispozici je 8 600mAh baterie, což vystačí na 15 hodin přehrávání videa nebo 8 hodin procházení webu. Podporuje také funkci Quick Charge 3.0 s výkonem až 20 W.

Přítomné jsou čtyři reproduktory JBL s výkonem 1,5 W (dohromady 6 W). Jak bylo už zmíněno, máme zde také podporu Dolby Atmos. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se stará operační paměť s kapacitou 6 GB (LPDDR5). Pro soukromá data je připraveno vnitřní 128GB úložiště (UFS 3.1), které lze rozšířit skrze microSD. Mezi další specifikace patří port USB-C (3.1), Wi-Fi 6 (MIMO 2×2) a Bluetooth 5.1

Tablet je vybaven duálním fotoaparátem s hlavním 13Mpx modulem (s automatickým zaostřováním) a 5Mpx ultraširokoúhlým fotoaparátem. Na přední straně je pro změnu 8Mpx selfie kamera a ToF kamera pro autentizaci (nebo můžete použít čtečku otisků prstů na boku). Operačním systémem se stal Android 11. Lenovo Pad Pro 2021 se začne v Číně prodávat 31. května za 390 dolarů, tj. cca 8 140 Kč bez DPH.

