Aplikace ZOOM získala od Applu protekční přístup k API kamery na iPadech

Aplikace ZOOM Cloud Meeting se stala v poslední době velmi populární díky období pandemie, kdy se veškeré dění přesouvalo do našich domovů. Z těch jsme často pořádali jak pracovní, tak i soukromé videokonference.

ZOOM získal privilegium od Applu

ZOOM se stal často využívaným nástrojem pro online semináře, webináře a výuku. Tato služba představuje stále větší konkurenci pro oblíbený Skype, nebo firemní Teams. Vývojář Jeremy Provost nedávno odhalil, že Apple poskytl přístup k API integrované kamery na iPadech. Kromě aplikace Face Time, která pochází přímo z dílny Applu, tak ZOOM získává, jako jediná aplikace třetí strany, přístup k funkci Split View.

Split View je v podstatě forma multitaskingu, kdy je možné obrazovku na iPadu, nebo Macu, vyplnit dvěma okny, ve kterých je možné současně pracovat. Bez funkce Split View je aktivní vždy pouze jedna aplikace, ostatní se upozadí. ZOOM by bez tohoto privilegia v případě druhé aktivní aplikace zobrazil pouze černé okno a stal by se dočasně neaktivním. Nemohl by v takovém případě mít ani přístup ke kameře.

Když tuto skutečnost Jeremy Provost zjistil, pokoušel se pátrat, zdali by mohli získat přístup k API kamery i jiní vývojáři. Jak ale zjistil, přístup k API je zcela neveřejnou záležitostí, kterou Apple běžně nedává k dispozici pro třetí strany. Provost dále zjistil, že neexistuje žádný postup či proces, jak by bylo možné získat přístup k tomuto konkrétnímu API. Možnost přístupu Apple ani nijak veřejně nedokumentuje. I přesto, že Apple deklaruje, že vystupuje ke všem vývojářům jednotně a bez zvýhodnění, tento případ dokazuje opak a není jasné, proč tomu tak je.

