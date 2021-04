MediaTek usiluje o přechod na 4nm výrobní proces a předběhnout tak Qualcomm

Zdroj: Mediatek

Prozatím ještě ani neuběhla moc dlouhá doba od toho, co jsme se dočkali prvního čipsetu vyrobeného 5nm procesem. Toto prvenství si uzmulo Huawei se svým Kirinem 9000, který jsme prozatím spatřili v Mate 40 Pro a údajně jej také můžeme očekávat v nadcházejících top modelech P50. Situace na současném trhu by nasvědčovala spíše tomu, že první čipset postavený na 4nm výrobním procesu přinese Qualcomm, jak se ale zdá, MediaTek se chystá přeskočit 5nm proces a přejít rovnou na 4nm architekturu, čímž by předběhl nejen Qualcomm, ale také například Apple či Samsung.

MediaTek jako první se 4nm čipsetem

Jak uvádí zpráva z MoneyUDN, společnost MediaTek jako jeden z prvních výrobců čipů zadal objednávku u TSMC, největšího výrobce čipů na světě, na čipy vyráběné 4nm procesem, ale dokonce i další generaci 3nm čipů. MediaTek je tak jedním z prvních zákazníků TSMC, kteří si objednali 3nm čipy, ostatními jsou například právě Qualcomm a Apple. K těmto krokům společnost vedl pravděpodobně příliv objednávek výrobců smartphonů s Androidem, jako Xiaomi, OPPO či vivo.

Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, znamenalo by to, že MediaTek se tak stane jedním z klíčových dodavatelů čipů s podporou 5G, které budou představovány v blízké budoucnosti. Kromě toho by také MediaTek upevnil svou pozici na trhu, jelikož by se svému hlavnímu rivalovi, Qualcommu, vyrovnal, nebo jej dokonce překonal. Ať ale tento závod dopadne jakkoliv, konkurence je vždy dobrá a z této situace by mohl těžit celý trh s čipy.

Vzhledem k tomu, že nová výrobní technologie bude alespoň ze začátku bude také finančně náročnější, očekává se, že cena MediaTek čipů s podporou 5G vzroste z 30-35 dolarů až na 80 dolarů. Společnost však zatím nevznesla žádné vyjádření, budeme si tedy muset ještě nějakou chvíli počkat na oficiální zprávy.

