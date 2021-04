Lamax týden: slevy až ve výši 69 % [sponzorovaný článek]

Internetový obchod Smarty pro vás má týden plný nákupů s Lamaxem! Užít si můžete slev až ve výši 69 %. Co takhle skvělá sluchátka nebo reproduktor pro milovníky hudby? Nebo šikovnou autokameru pro řidiče? A pro všechny sportovce se bude perfektně hodit třeba nový fitness náramek. Všechny tyto produkty můžete zakoupit s výraznou slevou.

Lamax Taps1

Opravdu bezdrátová sluchátka Lamax Tabs1. Zvládnou hrát až 6 hodin na jedno nabití (50 % hlasitosti), mají moderní Bluetooth 5.0 a odolnost proti potu. A v kombinaci s nabíjecím pouzdrem nabijete sluchátka dvakrát, takže celkově 18 hodin poslechu. Na pouzdru je integrovaný displej, díky kterému vidíte kolik energie zbývá ve sluchátku i v pouzdru.

LAMAX TAPS1 MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

S vestavěným mikrofonem si vyřídíte hovor s rukama v kapse. Dotkněte se multifunkčního tlačítka a začněte ovládat hudbu, volání nebo si pokecejte se Siri a Google Asistentem. Tři velikosti gumových špuntů v balení vám zaručí, že i padnou i do vašeho ucha.

Bezdrátová sluchátka Lamax Taps1 zakoupíte nyní za 499 Kč z původních 1 290 Kč! Kupujte ZDE.

Lamax WatchY2

I děti mohou mít chytré zápěstí. Důkazem toho jsou chytré hodinky WatchY2, které mají integrovaný GPS lokalizátor, pomocí něhož je možné sledovat aktuální polohu i zpětně v čase. Hodinky umí nahrávat krátké hlasové a textové zprávy a k dispozici je i SOS tlačítko.

Aplikace LAMAX Tracking vám umožní vytvářet si různé cesty a oblasti, kde se vaše ratolesti smí pohybovat. Snadno si tak nastavíte cestu ke kamarádce, do školy nebo na trénink. Při vstupu i opuštění těchto zón vás vždy aplikace upozorní. Máte tak nenápadný prostředek k tomu, abyste měli nad svým dítětem stále přehled, a přitom mu dopřáli pocit volnosti. S aktuální GPS polohou máte také vždy přehled o tom, kde se vaše dítko nachází, a dokonce máte i k dispozici historii pohybu. Ve chvíli, kdy vás bude potřeba, může dítě využít SOS tlačítko, které si zavolá vaši pomoc. Ať už se jedná o velké, nebo malé potíže, jste tu pro něj po celý den.

LAMAX WATCHY2 MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

K dispozici jsou také nahrávané hlasové vzkazy, které mohou být až 15 vteřin dlouhé, nebo klasické textovky. O bezpečnost dat se navíc nemusíte strachovat, neboť LAMAX se stará o ochranu nad rámec GDPR. Samotné úložné servery jsou provozovány přímo v data centrále uprostřed Evropy. Ochranu dat zaručují mezinárodní certifikáty od TÜV SÜD.

Pokud vás tento produkt zaujal, můžete si jej zakoupit v obchodě Smarty za velmi lidových 2 090 Kč (původní cena činila 2 890Kč). Kupujte ZDE

Lamax Soul1

Lamax Soul1 je nádherný bezdrátový reproduktor v retro designu s výkonem 35 W, dvěma měniči a aktivním subwooferem. Mimo to vydrží přehrávat v kuse až 12 hodin a disponuje možností poslouchat přímo ze zásuvky. Poslouchat lze přes Bluetooth, 3,5mm audiokabel nebo z microSD karty.

Krásný kousek z dílny Lamaxu, který dává tušit inspiraci letitými kousky z dob minulých, avšak jediné, co je zde retro, je právě design, hudební produkce na skvělé úrovni i moderní technologie tomuhle výstavnímu kousku rozhodně nechybí. Na poličce v obýváku nebo na pracovním stole se jistě bude vyjímat. Silný výkon 35 W se s dvojicí měničů postará o to, aby bylo slyšet přesně to, co chcete. Řádně procítěnými basy vás zase bude zásobit aktivní subwoofer. A kdybyste si chtěli vytvořit třeba domácí stereo kino, k reproduktoru můžete připárovat díky technologii True Wireless Stereo ještě jeden.

Dřevo a látka, dva relativně obyčejné materiály, které však při spojení vytvoří elegantní a luxusní kousek, jakým je Soul1. Přední stranu zdobí dřevěný dekor s výřezy pro dva reproduktory a prostřední subwoofer. Zbytek byl zahalenou do černé tkaniny příjemné na dotek. Vyšitá byla dokonce i ovládací tlačítka, která se nachází pod tímto materiálem.

LAMAX SOUL1 MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

Na jedno plné nabití si můžete užívat poslech svých pecek po celý den. Silná baterka vás totiž nenechá bez rytmu celých 12 hodin, a pokud budete chtít poslouchat dál, stačí připojit kabel. Stejně tak když budete mít z různých důvodů zaneprázdněné Bluetooth, můžete využít k poslechu klasický audiokabel, nebo slot pro microSD karty.

Bezdrátový reproduktor Lamax Soul1 zakoupíte nyní za 1 690 Kč z původních 3 790 Kč! Kupujte ZDE.



