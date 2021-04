3D tiskárna pod 3 tisíce korun? To je Anet ET4! [sponzorovaný článek]

3D tisk v dnešní době činí velký podíl ve světě technologií . Lze tisknout prakticky všechno. Přes respirátory až po celé domy! Souprava 3D tiskáren pro domácí použití v českých obchodech však stojí nemalé peníze, a to i za základní modely. Tento nešvar však řeší dnešní nabídka, kde si skvělou tiskárnu můžete zakoupit již za 2 825 Kč, což je za jinak drahý nástroj pro 3D tisk opravdu bezkonkurenční cena!

Anet ET4 3D tiskárna v akci!

Můžete si též vyrobit držadla na obličejové štíty. 3D tisk díky tiskárně Anet ET4 nemusí však sloužit jen k ochraně před nákazou Covid 19, můžete si vyrobit spoustu různých doplňků do domácnosti, nebo si vytisknout plastové díly, které máte u vašich věcí rozbité a nemáte je čím nahradit, a to až do velikosti 220 x 220 x 250 mm. Lze tisknout prakticky všechno z podporovaných materiálů.

Tiskárna Anet ET4 překvapí především svojí velikostí. „Kapesní“ velikost zařízení ve skutečnosti činí pouhých 44 x 34 x 48 cm. Místa příliš nezabere a snadno si najde volné místo ve vaši pracovně. Váha se zastavila na více než přijatelných 7,2 kilogramech. Kvalitní konstrukce je zajištěna díky kovovému rámu. Na Anet ET4 nechybí ani dotykový displej o velikosti 2,4 palce.

Výrobce k tiskárně navíc přidává 10m vlákna, můžete si tedy navrhnout svůj první model a jednoduše si jej vytisknout. K tomu vám bude stačit pouhý počítač s konektivitou na úrovni USB a OS Windows či Linux a navíc můžete tisknout i offline. Výrobce implementoval také tu možnost do tiskárny vkládat karty SD. Do karty nahrajete soubor k tisku, a můžete tedy tisknout i bez připojení k internetu. Složení tiskárny trvá podle výrobce pouze 10 minut.

Tato skvělá 3D tiskárnu můžete být vaše již za pouhých 2 952 Kč. Obchod TomTop navíc nabízí také expedici z německého skladu, domů vám tak dojde během několika málo dnů a navíc se vyhnete dodatečným poplatkům. Kupujte ZDE.



