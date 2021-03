Využijte poslední šanci získat Windows 10 a MS Office za ty nejlepší ceny! [sponzorovaný článek]

Společně s koncem března skončí také největší slevy na veškerý software u Bobkeys.com. Využijte tedy poslední šanci a nakupte například Windows 10 Pro za nejnižší možnou cenu 269 Kč. Pokud chcete udělat radost i své polovičce, pak můžete zakoupit také zvýhodněné balení 2 kusů Windows 10 Pro za pouhých 459 Kč.

Nezmeškejte poslední možnost a využijte největší slevy u Bobkeys.com

Žijeme v době, kdy jsme mnohem více závislí na technologiích, mnoho uživatelů také přešlo do režimu home-office. Pokud je to také váš případ a pak by se vám mohl hodit balíček MS Office 2019 Pro, který zahrnuje například Word, Excel, Powerpoint mnohem více a můžete jej zakoupit již za velmi nízkou cenu 791 Kč. To ale není vše, jelikož můžete zakoupit také zvýhodněný balíček kombinující MS Office 2019 Pro společně s Windows 10 Home za 937 Kč.

Internetový obchod Bobkeys.com si tak pro celý březen přichystal největší slevy za celý rok. Veškerý sortiment tak můžete zakoupit s 30% slevou, díky které ušetříte i stovky korun. Celá tato akce platí pouze do 30. března, proto si tedy pospěšte! Taková akce se nebude opakovat, využijte ji tedy co nejdříve. K získání 30% slevy stačí zadat slevový kód DOT25. Veškeré produkty naleznete ZDE.

Nezapomeňte použít slevový kód DOT25 pro získání slevy 30 %

Windows 10 (po započtení 30% slevy)

Kompletní nabídka:

Vybírat můžete i z kombinace Windows 10 a Office 2019:

Nezmeškejte tak tuto skvělou nabídku. Váš počítač jistě nový software ocení.

Pokud budete mít jakýkoliv problém, můžete se ozvat na email service@bobkeys.com.



