Skvělý vysavač Xiaomi ROIDMI EVE Plus s obrovskou kapacitou na odpad nyní v akci! [sponzorovaný článek]

Kvůli probíhající celosvětové pandemii COVID-19 jsme strávili doma více času než by bylo asi zdrávo. Udržování čistoty a úklidu v domácnosti se tak stává nezbytnou součástí. Neznamená to ale, že bychom museli vždy chodit s vysavačem v ruce. Zejména proto, že robotické vysavače jsou levnější než kdy jindy. Vynikajícím příkladem je Xiaomi ROIDMI EVE Plus. Je za skvělou cenu a zvládá rovnou dvě funkce – vysává a vytírá.

Xiaomi Viomi V3 je perfetkním chytrým vysavačem

Tento malý vysavač od společnosti Xiaomi nabízí hned několik funkcí. Jednou z nich je například jak schopnost vysávat, tak vytírat podlahu. Můžete si tedy být jisti, že váš domov, nebo alespoň podlaha ve vašem domově, tak bude dokonale čistá. Se svým vysokým sacím výkonem až 2700 Pa je také schopný uklidit veškerý prach a jiné nečistoty, které se na podlaze nacházejí.

Nebyl by to ale chytrý vysavač, kdyby se nedal ovládat pomocí smartphonu. Proto, krom standardní navigační výbavy, jako jsou senzory pro mapování okolí, které vysavači pomáhají navigovat se po místnostech, je zde i možnost kontroly přes telefon. Konkrétně si tak můžete třeba navolit, kde zrovna chcete, aby vysavač vysával. Můžete ho také pomocí mapy vašeho domu/bytu navést na konkrétní místo, které chcete vysát.

Vysavač samotný má kapacitu baterie 5 200 mAh, díky které může vydržet na jedno nabití až 2,5 hodiny při vysávání plochy o velikosti 250 m². Vysavač je také schopen vystoupat po předmětech až do výšky 2 centimetrů, takže se nemusíte bát, že by se nedostal přes práh místnosti. Je také vybaven senzory pro prevenci pádu ze schodů, je schopen sám najít dokovací stanici při nízké úrovni baterie, a dokáže dokonce rozpoznat, o jaký terén se jedná, a jakou vysávací metodu má použít.

Xiaomi ROIDMI EVE Plus má ale jednu zásadní výhodu proti konkurenci a tou je vylepšená dokovací stanice, která nejen že vysavač nabíjí, ale také jej umí sama vyprázdnit. Díky nádobě na odpad s kapacitou 3 litry tak vydrží bez zásahu uživatele až 30 denní uklízení aniž by se naplnil. Je tedy ideální volbou, pokud často nejste doma, nebo zkrátka jen chcete spolehlivý vysavač, co vás jen tak nenechá na holičkách.

Pokud si tento krásně chytrý a praktický vysavač chcete pořídit, můžete tak učinit na webu Geekbuying. Zde se cena pohybuje za 10 597 Kč, ALE, pokud použijete náš kupón ROIDMIEVE, můžete jej získat za 10 094 Kč, což už je více než dobrá cena. Navíc jej můžete zakoupit z českého skladu, tudíž se k vám vysavač dostane během 1-2 pracovních dní. Kupujte ZDE.



