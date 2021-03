Lenovo ThinkPad X1 Fold – revoluční zařízení s ohýbatelným displejem [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jeden displej, který se dá složit jako kniha nebo notebook se dvěma displeji, je v současnosti neuvěřitelnou technologií, ale stále není připravena na masový prodej. Lenovo ThinkPad X1 Fold je koncept, který jsme v komerční sféře ještě neviděli. Jedná se o notebook, který vlastně není úplně tak notebookem. Hudbou budoucnosti jsou a budou bez jakýkoliv pochybností ohýbatelné displeje, jenž posouvají možnosti využitelnosti na zcela novou úroveň.

K čemu tedy dvě zařízení, když stačí jedno pořádné? S možností připojitelné magnetické klávesnice Lenovo ThinkPad X1 Fold může sloužit jako klasický notebook. Po jejím odejmutí se vám naskytne pohodlné prostředí tabletu, jenž doplní práci s multimédii o možnost dotykového ovládání. Je až neuvěřitelné, že už teď jsou výrobci schopni nabídnout relativně plnohodnotnou vstupenku do budoucnosti. V dalších odstavcích se vám pokusím přiblížit, jak taková vstupenka do budoucnosti může být a zda je už nyní správný čas do ní nakouknout.

Lenovo ThinkPad X1 Fold: drahá vstupenka

Nebudu lhát, Lenovo ThinkPad X1 Fold je rozhodně drahou vstupenkou. Za základní model zaplatíte 83 990 Kč vč. DPH, přičemž za tuto cenu získáte špičkové zařízení se skládacím displejem. Cena je vlastně adekvátní, vzhledem k tomu, že z kapesního zařízení uděláte tablet nebo počítač.

Nicméně, za cenu 83 990 Kč vč. DPH získáte základní model, který se pyšní procesorem Intel Core i5 L16G7(1.4/3.0GHz 5jader/10vláken), Lakefield – 11. generace, 8 GB RAM, 13,3palcovým FOLED displejem s rozlišením 2048 x 1536 pixelů, integrovanou grafikou Intel UHD Graphics a 512GB SSD. Součástí balení je klávesnice a stylus. Kompletní nabídku si můžete prohlédnout ZDE.

O něco dražší model, konkrétně za 91 990 Kč vč. DPH, získáte procesor Intel Core i5 L16G7(1.4/3.0GHz 5jader/10vláken), Lakefield – 11. generace, 8 GB RAM, 13,3palcový FOLED displej s rozlišením 2048 x 1536 pixelů, integrovanou grafiku Intel UHD Graphics, 512GB SSD a hlavně podporu LTE a 5G. Součástí balení je taktéž klávesnice a stylus. Jinými slovy, pokud chcete být opravdu mobilní, doporučuji sáhnout po 5G modelu.

Lenovo ThinkPad X1 Fold: čisté sci-fi

Jakým způsobem se zařízení otevírá a zavírá, je pro mě stále čisté sci-fi. Musím se přiznat, že stále nejsem schopen pochopit, jak dobře je zařízení odladěné a jak bezproblémově funguje při přechodu mezi tabletem s Windows a klasickým PC. Už jenom dostat se na tuto úroveň je něco tak exotického, protože jde o působivý úspěch.

První generace skládacích telefonů měly porodní bolesti v oblasti ohybu displeje, kde byl často vidět pruh. Lenovo ThinkPad X1 Fold ale tyto problémy vůbec nemá. Jde skutečně o naprosto plochý displej, u kterého nepoznáte, že se ohýbá. Tím chci říct, že žádné pruhy na displeji, lámané světlo a podobně neuvidíte. Naprosto precizní práce. Samozřejmě místo ohybu je možné spatřit, ale pouze v případě, že zařízení umístíte na velmi jasné světlo ve správném úhlu. Ve středu displeje pak musíte prstem případně více zatlačit, abyste zjistili, že zrovna zde se displej ohýbá. Nevidím v tom ale vůbec žádný problém, protože ani jedna z těchto vlastností nebrání v provozu práce. Kdybych zařízení důkladně netestoval, pravděpodobně bych si toho ani nevšiml.

Samotný displej je velmi ostrý, dobře vypadající a skvělý pro práci ve vnitřních prostorách. To ale nemohu říct o přímém slunečním světle, kdy jas displeje není dostatečný.

Režim tabletu funguje skvěle u stolu s dostatkem místa pro práci. V tomto rozložení zabere zařízení poměrně velkou část pracovní plochy. Pokud jsem se ale chtěl přesunout na kuchyňský stůl nebo na pohovku, jednoduše jsem displej sklopil do režimu notebook a pokračoval jsem v práci. To je naprosto geniální. Zhruba takto mi dává skládací displej smysl. U mobilních telefonů mi současné koncepty nedávají úplně smysl, ovšem tady Lenovo, podle mě, trefilo správný směr.

V režimu notebook horní polovina displeje funguje jako klasický displej u laptopu, přičemž spodní část může fungovat jako druhý displej, případně je možné aktivovat virtuální klávesnici. Můžete ale také použít Bluetooth klávesnici, která je součástí balení – ta se jednoduše zacvakne na místo pomocí magnetů zakrývajících polovinu obrazovky.

S klávesnicí působí X1 Fold jako velmi malý, zato překvapivě schopný notebook. Horní obrazovka může mít úhlopříčku až 9,5 palců, ovšem s rozlišením 1 536 x 1 204 pixelů se nijak neliší od mnoha notebooků střední třídy. To znamená, že aplikace a webové stránky pracují standardním způsobem. Díky superkompaktní povaze je zařízení naprosto ideální pro použití v letadle nebo vlaku na stísněných sedačkách.

Po ukončení práce jsem si užíval, že jsem mohl klávesnici schovat a používat X1 Fold například jako knihu. Třeba takový dokument ve formátu PDF nastavený tak, aby zobrazoval dvě stránky na obrazovce v rozložení na šířku, je naprosto ideální. A samozřejmě X1 Fold funguje i jako kapesní tablet, který je skvělý pro sledování Netflixu nebo HBO GO. Nakonec jsem mohl použít Lenovo Pen (stylus) pro psaní poznámek nebo kreslení. I v tomto případě funguje příslušenství přesně tak, jak bych si představoval – bez výrazné latence s určitou přesností. Moc se mi líbí také vnější posuvný kožený kryt a celkově robustní tělo. Měl jsem pocit, že v rukou mám opravdu zařízení, které za tuto částku stojí.

Specifikace:

Obrazovka: 13,3 palců, flexibilní OLED s rozlišením 2048 x 1536 pixelů (192PPI).

Procesor: Intel Core i5-L16G7

RAM: 8 GB

Úložiště: 256, 512 nebo 1 TB SSD

Grafika: integrovaný Intel UHD

Operační systém: Windows 10 Home nebo Pro

Fotoaparát: přední 5megapixelový

Připojení: Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.1, volitelně 5G, 2x USB-C (2.gen.)

Konstrukční rozměry při rozloženém režimu: 299,4 x 236,0 x 11,5 mm

Konstrukční rozměry při složeném režimu: 158,2 x 236,0 x 27,8 mm

Hmotnost: 999 g

Solidní výkon a 5,5hodinový výdrž baterie

X1 Fold má hybridní procesor Intel Core i5, což je čip s nižší spotřebou energie, než u běžného Core i5, který se nachází u většiny notebooků. Poprvé jsme tento čip mohli vidět v Samsung Galaxy Book S, ve kterém výkon spíše zklamal.

X1 Fold se však překvapivě dobře ovládá. Rozhodně s tímto modelem nebudete vykonávat raketové výpočty, na druhou stranu je pohotový a dokonale schopný dělat vše, co jsem od něj požadoval – od poměrně složitých úprav v Adobe Photoshop až po třicet záložek v prohlížeči Chrome. Větráčky jsem slyšel pouze v případě nějaké aktualizace či při startu zařízení, jinak vůbec.

Baterie mi na jedno nabití vydržela zhruba 5,5 hodiny v režimu notebook, v případě režimu tablet jsem se dostal na 6,5 hodiny. Jedná se rozhodně o nižší hodnoty, než nabízí klasické notebooky či tablety. Na druhou stranu jde o zcela jiné zařízení, takže kratší výdrž jsem schopen předejít.

Kompromisy

X1 Fold funguje opravdu dobře, baví mě, ale aby se zařízení dostalo na trh v nějaké cenové kategorii, musel výrobce udělat nějaké kompromisy. Těch vidím hned několik. Tablet byl určen pro nový software Windows 10X, který je vytvořen pro skládací zařízení a zařízení se dvěma displeji, ale systém zatím není k dispozici. Místo toho Lenovo nabízí běžný Windows 10 a drobný nástroj, která pomůže obrazovku rozdělit na dvě části. Nástroj mi fungoval dobře, ale přeci jen není aplikace tak dobře optimalizovaná, jak bych si představoval. Přechod mezi režimy tabletu a notebooku způsobí, že se displej začne blikat a změna velikosti zkrátka nějakou chvíli zabere.

K dispozici jsou také jen dva USB-C porty, přičemž jeden z nich se nachází na spodní straně. Pokud jsem tedy zařízení postavil na stojan, měl jsem k dispozici jen jeden port. Není zde ani jedna zdířka pro drátová sluchátka.

X1 Fold je vybaven infračervenou kamerou pro biometrické přihlášení pomocí Windows Hello, ale funkce není zatím podporována – čeká se na slíbenou aktualizaci. Mini klávesnice je podle mě úžasná. Bezdrátově se nabíjí, když je připojena k X1 Fold, a perfektně se hodí k displeji. Má také velmi příjemné klávesy s normálními velikostmi. Ovšem i zde přišlo na kompromisy. Některé klávesy byly sloučeny do jednotlivých kláves, takže jedna klávesa dokáže nabídnout více možností. K tomu pomáhá klávesa Fn.

S většinou pozměněných kláves jsem neměl problém, kromě apostrofu. Neuvědomil jsem si, jak moc používám apostrof, dokud jsem nezačal pracovat na X1 Fold. Pro apostrof je potřeba použít zkratku Fn + L.

Životnost

Lenovo ThinkPad X1 Fold lze obecně opravit jen v autorizovaném servisu, přičemž jednoduše lze vyměnit snad jen baterii. Její životnost činí 1000 cyklů úplného nabití při zachování alespoň 70 % původní hodnoty. Obrazovka pak zvládne několik tisíců záhybů.

Mé postřehy



X1 Fold prošel testem odolnosti MIL-STD-810H jako ostatní Lenovo produkty. Rámečky kolem displeje jsou měkké a gumové, což je naprosto skvělá zpráva pro prach. Reproduktory jsou hlasité, ale poněkud plechové ve srovnání s nejlepšími tablety na trhu – alespoň podle mého názoru.

Obrazovka je standardní, ovšem musíte dávat pozor, abyste nezatlačili příliš silně, například stylusem. Displej není tak tvrdý jako běžný skleněný displej.

Celkové dojmy

Lenovo ThinkPad X1 Fold přináší naprosto úžasnou technologii, která funguje mnohem lépe, než bych očekával. V žádném případě ale nejde o dokonalý stroj, zato je pozoruhodné, jak dobře funguje, vzhledem k tomu, že software není pro tento koncept uzpůsoben. Jedná se také o drahé zařízení a nacházím zde velké množství kompromisů na to, abych jej doporučil běžnému smrtelníkovi. Na druhou stranu jde o čistý důkaz, jak můžou být v budoucnu skládací displeje užitečné. Moc se mi líbí ultrakompaktní tělo.

Pokud ale nepatříte mezi běžné uživatele a rádi saháte na nové technologie ještě dříve, než se stanou standardem, mohu X1 Fold doporučit. V rukou budete mít zařízení, které tu ještě nebylo. Celkově hodnotím X1 Fold velmi nadčasově a užitečně.

Klady:

Fantastická skládací obrazovka

Atraktivní knižní design

USB-C

Rozumný výkon

Více režimů použití

Chytrý design klávesnice

Kompatibilita s dotykovým perem

Zápory:

Ohromně drahý nástroj

Software není uzpůsobený konceptu (chyba spíše Microsoftu)

Relativně krátká výdrž baterie

Žádná zdířka pro drátová sluchátka

Nepříjemná pozice druhého USB-C portu

Žádná podpora Thunderbolt 3/4

Infračervená kamera, která je prozatím k ničemu

Za poskytnutí produktu děkujeme partnerovi Smarty.cz. Zařízení si můžete zakoupit ZDE



