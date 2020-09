Zdroj: GSMArena

Společnost Samsung představila svůj odolný tablet Galaxy Tab Active 2 v říjnu roku 2017. Není tedy žádným tajemstvím, že již brzy dorazí model, který naváže na tři roky starou generaci – Galaxy Tab Active 3. Díky Safety Korea a Geekbench známe několik klíčových specifikací připravovaného tabletu.

Galaxy Tab Active 3 pod drobnohledem

Zahraničními zdroji kolují následující informace. Srdcem nového tabletu by měl být procesor Exynos 9810. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty by se měla stát operační paměť s kapacitou 4 GB. K dispozici by pak měl být dostatečně velký akumulátor s kapacitou 5 050 mAh.

Nedávno uniklá fotografie mimo jiné odhalila, že novinka dorazí se třemi fyzickými tlačítky na přední straně. Zde bude také přítomný 8palcový LCD displej s rozlišením 1920 x 1200 pixelů. Uvnitř zařízení bude operační systém Android 10 a v prodeji budou dvě varianty – 64 a 128 GB. Tablet bude mít hlavní zadní 13Mpx a na přední straně 5Mpx selfie fotoaparát.

Přítomný bude i Bluetooth 5.0 pro bezdrátové připojení a také stylus S Pen s podporou dálkového ovládání. Tablet bude mít certifikaci MIL-STD-810, což znamená, že zvládne extrémní podmínky. Předpokládáme, že zařízení nabídne i certifikaci IP68. Galaxy Tab Active 3 bude ve verzi LTE a Wi-Fi.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Galaxy Tab Active 3 poodhalen v Geekbench

reklama reklama