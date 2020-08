HTC Wildfire E2 je levná novina s větší baterií

Zdroj: citilink.ru

HTC stále sem tam představuje nové modely. Posledními představenými smartphony jsou HTC U20 5G a HTC Desire 20 Pro a nyní zde máme zástupce do nejnižší třídy. Novinka se jmenuje HTC Wildfire E2 a v tichosti se začala prodávat v Rusku.

Jen nutný základ

HTC Wildfire E2 neohromí specifikacemi, ale cena je poměrně zajímavá. V přepočtu přijde přibližně na 2650 Kč. Za ni se nabízí zařízení s baterií o kapacitě 4000 mAh. O výkon se zde stará procesor Helio P22 z roku 2018, který má k dispozici 4 GB operační paměti. Pro data pak poslouží 64 GB prostoru.

Není překvapením, že displej nabízí jen HD+ rozlišení a jedná se o IPS panel. Na zadní straně dominuje 16MPx senzor a je zde také sekundární 2MPx snímač pro případné efekty. Přední strana má 8MPx kamerku. V oblasti konektivity je zde LTE a také Bluetooth 5 a WiFi 5. O nabíjení se stará USB C a na mobilu je také konektor pro sluchátka.

Zatím není jasné, jestli novinka zamíří do Evropy, ale je to vysoce pravděpodobné. Otázkou je, kdy se tak stane a jaká bude cena. Ta by se ale nemusela tolik změnit.

Specifikace HTC Wildfire E2

displej: 6,2 palců, 1560 x 720 pixelů, IPS

procesor: MediaTek MT6762D, 8 jader

RAM: 4 GB

úložiště: 64 GB + microSD

Dual SIM

Foťáky: zadní – 16 MPx, f/2.2 2 MPx, f/2.4 přední – 8 MPx

Android 10

USB C, 3.5mm jack

4G, Bluetooth 5, NFC, 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, GLONASS, APGS, Galileo

rozměry: 75,9 x 158,4 x 8,95 mm, 173,5 gramů

baterie 4000 mAh + 18W nabíjení

