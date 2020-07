Zdroj: Dotekomanie.cz

Jak synchronizovat Hudbu a Podcasty do Apple Watch [návod]

S každou novou aktualizací systému watchOS jsou chytré hodinky Apple Watch čím dál schopnější těžších úkonů. I přesto bychom ale neměli zapomínat na jednoduché principy, které by měly zvládnout každé chytré hodinky. Je tedy pravý čas podívat se na to, jak do Apple Watch dostat nějakou oblíbenou hudbu a hlavně podcasty.

Koneckonců, jaký smysl má mít miniaturní počítač na zápěstí a k tomu v kapse iPhone? Po tomto návodu budete mít o důvod méně, proč s sebou tahat mobilní telefon. Existuje totiž jednoduchý způsob, jakým můžete synchronizovat hudbu i podcasty s hodinkami pomocí něčeho jiného než vašeho iPhonu.

Očekávejte ale, že budete i nadále používat aplikace Hudba a Podcasty. Až takhle jednoduché to ale nebude. Je také důležité si uvědomit, že funkce podcastů byla přidána do Apple Watch až ve watchOS 5. Pokud používáte starou generaci nepodporující watchOS 5, máte bohužel v tomto ohledu smůlu.

Jak synchronizovat hudbu s Apple Watch

Jako ve většině případů budete i tentokrát potřebovat výhradně aplikaci Watch na vašem iPhonu. Otevřete ji a postupujte podle níže uvedeného návodu.

Přejděte prstem dolů a klepněte na Hudba.

V části PLAYLISTY & ALBA klepněte na Přidat hubu.

Můžete také nechat aplikaci Hudba automaticky synchronizovat konkrétní seznamy skladeb a hudbu, která by se vám mohla líbit. Stačí klepnout na Automaticky přidat.

Klepněte na přidat Hudbu.

Vyberte hudbu, kterou chcete synchronizovat s Apple Watch.

Vložte své chytré hodinky na nabíječku.

To je vše, co musíte udělat, abyste synchronizovali svou hudbu s hodinkami. Nutno podotknout, že hudba bude s vašimi hodinkami synchronizována pouze ve chvíli, kdy budou připojeny k nabíječce.

Po dokončení synchronizace přejděte na svých Apple Watch do aplikace Hudba a začněte své skladby poslouchat.

Jak synchronizovat podcasty

Opět musíte otevřít aplikaci Watch na svém iPhonu a zvolit, které pdocasty budou synchronizovány s vašimi hodinkami.

Přejděte prstem dolů a klepněte na Podcasty.

Klepněte na Vlastní a zvolte všechny pořady, které chcete synchronizovat.

Případně můžete zvolit možnost Poslouchejte nyní. Tím se přidají epizody z automaticky generovaného playlistu nedávno spuštěných epizod.



Vaše hodinky automaticky synchronizují nové epizody vybraných podcastů, maximálně tři nové na jednu show.



