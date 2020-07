iOS aplikace používají clipboard data

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální síť TikTok sice ukončuje své clipboard čtení na operačním systému iOS, to ale neznamená, že by ostatní vývojáři šli stejnou cestou. Výzkumník bezpečnosti Tommy Mysk v rozhovoru pro Ars Technica uvedl, že dalších 53 aplikací identifikovaných v březnu stále bez rozdílu zachycují clipboard data a potenciálně sdílejí citlivá data s dalšími zařízeními v okolí pomocí stejného Apple ID. O to hůře, když jde o velké aplikace.

iOS aplikace, včetně TikToku, pracují se schránkou

Toto chování je totiž viditelné nejen ve zpravodajských aplikacích, jako je Fox News, New York Times a Wall Street Journal, ale nachází se také v hrách jako Fruit Ninja a PUBG Mobile. Sociální aplikace, jako Viber, Weibo a Zoosk, taktéž clipboard data zachycují. Dokonce to dělají i aplikace AccuWeather, DAZN a Overstock.

Někteří vývojáři aplikací třetích stran se již zavázali změnou tohoto chování. TikTok, 10% Happier a Hotel Tonight ruší využívání clipboard dat. Existují ale také aplikace, které chytře clipboard používají. Například Pixelmator jen tahá data, pokud je otevřen obrázek. Nebude tedy žádným překvapením, pokud příchod iOS 14 razantně změní i další pravidla fungování aplikací.

Nejde však jen o to, že tato hrstka aplikací zneužívá klávesnice. Existuje totiž také možnost, že mnoho dalších aplikací vykazuje podobné chování. Není také jasné, jak se tyto aplikace chovají na druhém břehu, tedy na Androidu. TikTok nijak nepotvrdil ani nevyvrátil, že by na systému Android měl přístup k clipboard datům. Bez ohledu na vaše zařízení je tedy dobré se vyhnout kopírování citlivých dat, pokud možno. Při kopírování citlivých informací doporučujeme smazat schránku, například zkopírováním neškodného textu.

