Google představil další zkratku .new [aktualizováno]

Aktualizováno 20. 6.

Google již představil mnoho zkratek v rámci domény prvního řádu .new ke konci minulého roku. Nyní jsme se dočkali další novinky v podobě Meet.new. Ta vede přímo na adresu https://meet.google.com/ a vytváří nový konferenční hovor. Vyhnete se tak jakémukoliv klikání navíc. I v tomto případě je zde podpora možnosti využívání různých účtů. Stačí tedy zadat meet.new/1 a meet.new/2.

Aktualizováno 29. 10.

V poslední době Google rozšířil domény s koncovkou .new. Zpravidla se jednalo jen o služby této společnosti, ale dnes jsme se dočkali 13 nových zkratek, které ale nevedou na služby Googlu. Dočkali jsme se nových webových adres, které vedou například na vytvoření playlistu na Spotify. Zde jsou všechny nově představené:

Playlist.new: vytvoření playlistu na Spotify.

Story.new: nový příspěvek na platformě Medium.

Sell.new: zkratka vedoucí na eBay.

Canva.new: nový příspěvek na kreativní platformě Canva

Reservation.new: vytvoření rezervace v restauraci skrze platformu OpenTable

Word.new: slovník

Webex.new: vytvoření události pro setkání v systému Webex.

Link.new: vytvoření odkazu skrze Bitly.

Invoice.new: vytvoření zákaznické faktury na Stripe Dashboard.

Api.new: služba pro Node.js API na RunKit.

Coda.new: služba pro vytvoření dokumentu

Music.new: vytvoření cover pro album

Repo.new: vytvoření nového repositáře na GitHub

Aktualizováno 25. 10.

Před týdnem jsme vás informovali, že Google vytvořil rychlé webové adresy pro vytvoření nových dokumentů. Nyní jsme se dočkali obdobné funkce pro Google Kalendář. Tentokrát jsou k dispozici adresy meeting.new a cal.new. Po zadání takové URL adresy do adresního řádku jste přesměrováni na obrazovku vytvoření nové události. Dokonce je zde podpora tvaru cal.new/1, cal.new/2 a podobně, což je jen určení, který účet v pořadí chcete použít, u kterého jste přihlášeni.

Původní článek 17. 10.

Google jako internetový gigant si již nějakou dobu pohrává i s webovými adresami. Kromě toho také nabízí možnost registrace domén. V této kategorii vlastní dokonce domény prvního řádu, kde najdeme například .google. Ostatně některé z nich jsou určeny i pro vývojáře, čehož využíváme i my a vlastníme doménu dotekomanie.app. Google si ale pořídil i .new, kde zatím nabízí například rychlé webové zkratky.

.new jako rychlá cesta k vytváření

V tomto roce Google v rámci této domény vytvořil rychlé zkratky, které umožňují rovnou vstoupit do určité části webové služby po zadání velmi krátké webové adresy s koncovkou .new (nový). Kupříkladu můžete zadat do webového prohlížeče docs.new, což vás rovnou přesměruje do služby Google Dokumenty a vytvoří zcela nový dokument.

K dispozici jsou i další zkratky jako sheets.new (Google Tabulky), slides.new (Google Prezentace), sites.new (Google Stránky) a forms.new (Google Formulář). Nyní přidává další další zkratky note.new, notes.new a keep.new. Všechny tyto zkratky plní jeden účel, přesměrují uživatele na vytvoření poznámky ve službě Google Keep.

Google pravděpodobně bude tyto krátké webové adresy rozšiřovat a možná se dočkáme také calendar.new a podobně. Samozřejmě je zde nutnost, aby byl uživatel přihlášený, ale s tím Google již počítá. Ostatně všechny tyto adresy vás přesměrují prvně na stránku s přihlášením. Na počítači se tak nabízí poměrně rychlý způsob vytvoření obsahu, kde není potřeba první jít do služby a pak někde klikat na nový soubor, poznámku a podobně.

