Zdroj: Google

Nikdy bychom neměli podceňovat bezpečí na internetu. K dispozici jsou nejrůznější nástroje, aplikace a služby, ale vše vždy závisí na uživateli. Dospělý jedinec má lepší předpoklady, že se bude chovat bezpečně a neohrozí se, to ale není případ dětí. Někteří rodiče se spoléhají na zdravý rozum, ale to není nejlepší cesta. Dnešní mládež by měla být více informovaná o nebezpečí a také o vhodném chování v online světě. I kvůli tomu vznikla nová hra Interland.

Google Interland

Google vytvořil hru Interland pro děti, takže tomu odpovídá její zaměření. Hlavním cílem pro hráče je se stát „internetovým Úžasňákem“. V podstatě se jedná o jednoduchou skákačku, která se dá ovládat na počítači i mobilním telefonu. Nic komplikovaného zde není.

Samotná přidaná hodnota je právě v doprovodném příběhu, který je provázán s radami, jak se chovat v online prostředí. Googlu se tentokrát podařilo vytvořit poměrně líbivou grafiku, kterou asi zaujme mladší publikum. K jejímu vytvoření vedla aktuální situace, kdy je internet více využíván.

“Během karantény jsme sledovali zvýšené využívání internetu u dětí, což se potenciálně může přelít i do období prázdnin. Rozhodli jsme se proto urychleně převést do češtiny hru Interland, která již několik let úspěšně funguje v zahraničí. Je to zábavná hra, která dokáže dětem nenásilnou formou vysvětlit, jak se chránit proti útokům a pohybovat se v anonymním prostředí internetu,” říká Ingrid Popovič, která má v českém Googlu na starosti lokalizaci produktů týkajících se bezpečnosti.

Hra je dostupná na adrese goo.gle/internetovyUZASNAK. Jak již bylo řečeno, můžete si tuto novinku zahrát i na mobilním telefonu, přičemž stačí pouze webový prohlížeč. Nic není potřeba instalovat. Vzhledem k jednoduchosti může posloužit a zároveň něco naučit.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Google představil hru Interland, učí děti bezpečně používat internet

reklama reklama