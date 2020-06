Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple by mohl přeci jen pracovat na rozšířené podpoře Pencil. Konkrétně by se rozšíření týkalo nativního webového prohlížeče Safari, který by mohl nabídnout některé nové funkce. Podle uniklého operačního systému iOS 14 se můžeme těšit nejen na vestavěný překladač, ale také plnou podporu Apple Pencil.

Apple pracuje na nových funkcí

Mezi nové funkce, které se mohou v iOS 14 nacházet, patří již zmíněný vestavěný překladač a podpora Pencil. Vestavěný překladač by uživatelům samozřejmě umožnil automatické překlady, neboť by prohlížeč detekoval jazyk a přeložil jej do mateřského jazyka uživatele. Také by rozšíření umožňovalo přepínat jazyky mezi původním znění a přeloženým textem, aniž by bylo nutné celou stránku znovu načíst. To by mohlo být velmi užitečné.

Navíc by šlo o první krok, protože Apple údajně chce mít tuto funkci rozšířenou v celém systému. Tyto překlady budou samozřejmě zpracovány lokálně pomocí Neural Engine, což znamená, že budou fungovat i bez připojení k internetu a nebudou odesílat data společnosti. Nová podpora Apple Pencil by také mohla umožnit procházení, posouvání, kreslení a další kousky v Safari.

Zdroj: pocketnow.com



Domů » Články » Apple v iOS 14 chystá překladač a podporu Pencil pro Safari

reklama reklama