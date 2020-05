YouTube Kids je k dispozici na Apple TV

Zdroj: TheVerge

Populární aplikace YouTube Kids je po několikaměsíčním vývoji dostupná také pro Apple TV. Prostřednictvím aplikace budou moci děti mít jednodušší přístup k obsahu videa na větších obrazovkách.

YouTube Kids míří na Apple TV

YT Kids je velice zajímavá aplikace, která využívá kombinaci automatických filtrů, hodnocení uživatelů a zpětné vazby rodičů. Na základě všech těchto elementů pak dokáže služba nabídnout bezpečnější prostředí pro sledování videí. Rodičovská kontrola pak nabízí další přizpůsobení, konkrétně jde o prohlížení pouze sbírek schválených rodiči nebo hodnocení na základě věku.

I přesto, že aplikace nabízí filtrování a lidské „moderování“, YouTube čelí kritice za to, že povolil nevhodný obsah na platformě Kids. Společnost Google, respektive YouTube se musela veřejně zavázat, že zlepší své zásady a procesy. Nyní by platforma měla být mnohem přísnější v tom, co lze považovat za obsah vhodný pro děti. Později ale byla služba kritizována i za cílené reklamy na děti. I na této části ale YouTube pracuje. Jak poznamenal zahraniční server Engadget, Kids je kompatibilní s 4K i HD modely Apple TV a funguje se Siri.

Zdroj: macrumors.com



