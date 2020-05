Microsoft Surface Go 2 na prvních obrázcích [aktualizováno]

Zdroj: winfuture.de

Aktualizováno 5. 5.

Zanedlouho by měl Microsoft mimo jiné představit nový Surface Go 2, přičemž se nyní objevují první marketingové obrázky tohoto tabletu s Windows 10. Kromě toho zde máme některé specifikace, na které chce Microsoft lákat. K dispozici budou dvě základní varianty s procesory Intel Gold 4425Y a Intel Core m3-8100Y. Displej by měl mít 10,5 palců s rozlišením 1920 x 1280 pixelů. Taktéž bude verze s LTE, přičemž všechny modely mají nabídnout podporu WiFi 6. Nejnižší model nabídne 4 GB RAM a 64GB úložiště, vyšší pak bude disponovat 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Cena by měla startovat na 459 eurech, tedy přibližně 12 400 Kč.

Původní článek 15. 4.

Microsoft patří mezi jednu z mnoha technologických společností, které s největší pravděpodobností plánovaly uspořádat tradiční prezentace pro uvedení nových produktů na trh. Vzhledem k pandemii COVID-19 musely ale firmy prezentace posunout či zrušit. Ale ani pandemie Microsoft nezastavila.

Microsoft představí novinku už příští měsíc

Právě tato společnost by měla už v nejbližších týdnech představit nové zařízení pod názvem Surface Go 2. S touto informací přišel zahraniční server Phonearena. Co by nové zařízení mohlo nabídnout?

Surface Go 2 by měl být představen už začátkem příštího týdne. Pravděpodobně jej Microsoft uvede na trh skrze online prezentaci či tiskovou zprávou. Novinka by se měla prodávat od 399 dolarů, to je cca 10 000 Kč bez DPH. Jednalo by se tak o stejnou počáteční cenu, kterou nabízela první generace.

Surface Go 2 by měl dorazit s rychlejším procesorem Intel Pentium a Core m3. Kromě toho bude k dispozici také výkonnější a větší SSD – 128 a 256 GB. To znamená, že nejlevnější model nabídne dvojnásobek interního úložného prostoru. To samé platí pro vyšší verzi.

Očekává se přítomnost podpory LTE, přičemž nejvyšší varianta se bude pohybovat kolem 650 dolarech (cca 16 000 Kč bez DPH). Po zvážení určitých okolností by se mohlo jednat o velice zajímavou alternativu k iPadu Air (2019).

Zdroje: phonearena.com, winfuture.de, neowin.net



Domů » Články » Microsoft Surface Go 2 na prvních obrázcích [aktualizováno]

reklama reklama