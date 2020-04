Čínský úřad vyzkoušel nový Honor X10

Zdroj: Tekimobile.com

Čínský telekomunikační úřad TENAA měl možnost vyzkoušet prvního zástupce do nové generace zařízení od společnosti Honor. Telefon s názvem Honor X10 získal potřebnou certifikaci pro zahájení prodeje na domácím trhu a s tím unikají první prvky výbavy z výpisu specifikací. Čínský výrobce představil poslední řadu 9X vloni začátkem letních prázdnin, takže nástupce může čekat velmi podobný scénář.

Cílem střední třída

Celá konstrukce modelu bude měřit 163,7 x 76,5 x 8,8 mm a vpředu zaujme místo 6,63palcový IPS LCD displej s rozlišením 2 400 x 1 080 pixelů. U hardwarové stránky prozatím známe pouze osmijádrový procesor Kirin 820 od firmy HiSilicon, k němuž se například váže grafický čip Mali-G57 MP6 a hlavně podpora 5G sítí v duálním režimu. Také si zaslouží zmínku herní technologie Kirin Gaming+ 2.0.

Soustavu zadního fotoaparátu složí minimálně ze čtyř objektivů a ty budou soustředěny do vystouplého modulu jako třeba u modelu P40 od Huaweie. Přední kamerku zřejmě ukryjí do vyjíždějícího mechanismu a snímač otisků prstů najdete asi přímo pod displejem. O celkovou výdrž se postará 4 200 mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 22,5W nabíjení. Základní konfigurace Honoru X10 by po přepočtu mohla stát kolem 5 000 Kč.

