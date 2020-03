iOS 13: funkce Optimized Battery Charging nefunguje

Zdroj: Dotekomanie.cz

Po skandálu s Batterygate musel Apple přinést vylepšený způsob, jakým řešit omezení frekvence procesoru a chování při nabíjení baterie. Představila proto funkci Optimized Battery Charging pro iPhone a iPad v systému iOS 13. Cílem této funkce bylo snížit celkové opotřebení baterie. Ovšem zdá se, že nefunguje tak, jak bylo původně zamýšleno.

iOS 13 má problém se svou hlavní novinkou

Pokud dáte iPhone nabíjet přes noc, tato funkce má za cíl zabránit plnému nabití baterie. Snižuje tak rychlost nabíjení, takže telefon je plně nabití pouze ve chvíli, kdy se blíží čas vašeho probuzení. Tímto způsobem nebude baterie dlouho držena při maximálně nabité kapacitě, čímž nedochází k opotřebení baterie.

Aby funkce Optimized Battery Charging fungovala správně, operační systém bere v úvahu vaši historii polohy, váš spánek, čas probuzení (nastavený budík) a další informace o chování baterie. Odpovídajícím způsobem pak nástroj přizpůsobuje rychlost nabíjení. Co když ale váš spánkový cyklus není konzistentní? Pokud tomu tak je, funkce nefunguje tak, jak by měla – osobně mohu potvrdit.

Apple by do budoucna měl v této oblasti zapracovat, aby se algoritmus lépe naučil předpovědět čas probuzení během nekonzistentního spánkového cyklu. Funkce měla doposud fungovat na základě nastaveného budíku a zvyklostech daného uživatele. Bohužel pokud byl cyklus spánku narušen, funkcionalita nefungovala správně. V jednoduchosti řečeno to znamená, že i nadále zhoršuje stav baterie a zkracuje tak její životnost.

Někteří uživatelé dokázali funkci znovu uvést do chodu, ovšem museli ji vypnout či zapnout – někteří dokonce museli resetovat systém. Jak jsem již avizoval výše v textu, společnost plánuje tuto funkci s příchodem nového iOS 14 vylepšit.

