Huawei chystá vlastní cloudovou herní službu

Cloudové herní služby se v posledním roce staly velice populární. Několik velkých hráčů, jako je Nvidia, Google a Microsoft, soupeří o každé procento na trhu. Zatímco Nvidia byla mezi prvními velkými značkami, které vstoupily do herních cloudových služeb, velice brzy jej následoval Google a poté Microsoft. Podle nedávné zprávy se nyní do hry chystá i Huawei s čínským Tencent.

Huawei může brzy představit novou službu

Zdá se, že Tencent Holdings spolupracuje s firmou Huawei na nové cloudové herní službě. Konkrétně už nějakou dobu mají speciální „laboratoř“, ve které společně novinku vyvíjí. Tato služba, jež se v současné době nazývá GameMatrix, bude využívat serverové procesory Kunpeng. Obě společnosti ale budou hledat i další možnosti, ve kterých by jejich spolupráce mohla dávat smysl. Bavíme se například o umělé inteligenci a rozšířené reality ve hrách. Tencent je v současnosti největší světovou herní společností. V malíčku má například hru League of Legends. Významný podíl má také v Epic Games. Proto můžeme očekávat opravdu velké věci od nadcházející herní služby GameMatrix.

Pokud jde o konkurenty, Nvidia a Google využívají hardware společnosti Intel. Konkrétně by Nvidia měla používat procesor Intel Xeon E5-2697 spojený s GPU Nvidia Tesla P40. Na druhé straně by pak Google měl používat podobný typ procesoru. Bylo by tedy opravdu skvělé vidět, jak se hardware Huawei dokáže prosadit vůči Intelu. Uvidíme, zda služba na trh opravdu dorazí.

