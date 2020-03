Kirin 820 od HiSilicon se začíná ozývat

Zdroj: Gizmochina.com

Společnost Huawei pod vlastní značkou HiSilicon plánuje nový procesor Kirin s podporou sítě 5. generace, který budou nasazovat do zařízení zaměřených na střední segment mobilního trhu. Nejnovější únik přináší první podrobnosti týkající se čipové sady Kirin 820. Čínský výrobce by jej mohl nasadit do plného provozu v poměrně blízké době, protože telefon začíná být také předmětem několika spekulací.

Premiéra pro grafiku

Procesor bude vyráběn 7nm výrobním procesem a hlavní slovo dostanou jádra Cortex-A76 běžící maximálně na taktovací frekvenci 3,0 GHz. Výrazného vylepšení se dočká čip NPU potřebný pro umělou inteligenci nebo ISP čip určující kvalitu pořízených fotografií. Firma HiSilicon vůbec poprvé u svého hardwaru použije grafický čip Mali-G77, u kterého bylo zpozorováno navýšení rychlosti o 120 – 140 % a ke všemu je o 30 % energeticky účinnější.

To vše platí ve srovnání s Mali-G76 a nalezneme ho například i u současně nejvýkonnějšího Kirinu 990. Co se týče konkurence, tak čip Mali-G77 je součástí procesoru Exynos 990 od Samsungu a konkrétně některých verzí nového modelu Galaxy S20. Každopádně zbývající konfigurace by neměla nijak výrazně převyšovat poslední Kirin 810. Jako první si má najít cestu do zařízení s názvem Honor 30S.

