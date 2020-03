Cloudové zálohy vedou u iPhonů, u Androidu dominuje externí disk

Fotka od mohamed Hassan z Pixabay

Společnost Avast provedla průzkum mezi uživateli ohledně zálohování mobilních telefonů. Dané téma se úzce dotýká bezpečnosti, jelikož mnohdy je zapotřebí zcela resetovat zařízení pro odstranění škodlivého softwaru, nebo nutnosti opravy. V takových případech se pak hodí záloha. Bohužel moc uživatelů nevěnuje pozornost tomuto tématu.

Zálohuje sotva polovina uživatelů

Na základě průzkumu, který probíhal od 20. února do 10. března 2020 a zúčastnilo se ho 1666 uživatelů, vyplývá, že svá data nezálohuje 54 % z nich. Dle jejich tvrzení nemají nic tak citlivého, u čeho by bylo nutné vytvářet kopii na jiném úložišti. Mezi dalšími důvody vede například neznalost, jak se to vlastně provádí (celkově 27 %, iPhone 30 %, Android 24 %), případně chtějí, ale vždy zapomenou (16 %). Devět procent rovnou uvádí, že by chtěli, ale nemají na to čas.

Ti, co zálohují, převážně tak činí průběžně, dle potřeby (40 %). Jednou měsíčně vytvoří kopii 28 % uživatelů. Přibližně každých 1-6 měsíců tak učiní 17 %, aspoň jednou za rok 10 % uživatelů. Samozřejmě záleží i na tom, kam zálohovat. Ačkoliv byste si řekli, že všichni využívají cloudovou možnost, tak ani moc ne. U majitelů iPhonů využívá tento způsob 48 % uživatelů, u Android zařízení se jedná jen o 36 %. Využívání externího disku dominuje právě u Android smartphonů (61 %).

Zálohování je velmi důležité zejména jako opatření proti škodlivému softwaru. Zde je velmi zákeřná kategorie nazvaná ransomware, která se snaží zašifrovat data a následně vymáhat peníze za odblokování. V takových případech se pak hodí jakákoliv záloha.

„Jsou to překvapivé výsledky, nejvíce šokující je množství lidí, kteří svá data vůbec nezálohují, a těch, kteří neví, jak na to. Může to být způsobeno i faktem, že se jejich data zálohují automaticky, aniž by o tom věděli, nicméně mnoho uživatelů si opravdu může myslet, že to za to nestojí. Ztráta osobních dokumentů, fotek a videí však může být velmi nepříjemný zážitek. Lidé si často neuvědomí, jak cenná jejich data jsou, dokud o ně nepřijdou,“ vysvětluje expert na bezpečnost Avastu Luis Corrons. „Data je důležité zálohovat pravidelně, aby vaše vzpomínky ve formě fotek a videí zůstaly v bezpečí.“

Pokud jde o zálohování, měli byste využívat dvě odlišné služby nebo úložiště. V této oblasti je vždy vhodné mít záložní řešení pro případ selhání. Pokud nechcete přijít o data, třeba i vlivem fyzického poškození zařízení, doporučujeme využívat cloudové zálohy. Výrobci mobilních telefonů i dodavatelé softwaru nabízí vlastní řešení s možností automatického zálohování.

