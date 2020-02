Web letos slaví 30 let, na WebExpo 2020 se bude řešit jeho budoucnost

Před téměř 30 lety spustil Tim Berners-Lee ve švýcarském CERNu první webový server. Toto významné jubileum si připomíná letošní WebExpo krátkým videem, kde rekapituluje 30 let vývoje informačních technologií, od Wolfensteina po spuštění Facebooku. Zároveň s ním zveřejnila IT konference také první řečníky, mezi kterými najdeme nejpopulárnější speakery minulých let, nově ale také celebritu mezi open-source vývojáři – zakladatele nástroje cURL Daniela Stenberga. Na přílišnou nostalgii však zapomeňte, WebExpo bude mít i tento rok za cíl ukázat nejnovější trendy a budoucnost IT.

WebExpo 2020

World-Wide-Web ožil ve švýcarském CERNu před téměř třiceti lety. Letošní ročník konference WebExpo si toto významné jubileum připomíná v krátkém videu, ve kterém připomíná některé z milníků vývoje na poli informačních technologií, od videohry Wolfenstein po spuštění Facebooku. Internet za tu dobu prošel mnohými proměnami a z jedné webové stránky jich dnes můžeme navštívit více než dvě miliardy.

“S 13letou historií je WebExpo nejdéle fungující technologická akce v Česku. Jako téma letošního ročníku jsme vybrali oslavu 30 let webu, abychom si připomněli, jak se za našich životů proměnily informační technologie a jak tyto technologie změnily celý svět,” říká ředitelka WebExpa Šárka Štrossová, a dodává: “Na WebExpo se do Prahy vrátí hvězdy z minulých ročníků, Harry Roberts, Vitaly Friedman a Tim Kadlec. Letošní WebExpo bude prostě legendární.”

Mezi prvními potvrzenými osobnostmi, které se na WebExpo vrací, je konzultující front-end architekt, designér a vývojář Harry Roberts. Jeho předchozí výstupy na WebExpu patřily mezi ty vůbec nejpopulárnější a není se čemu divit, Harry totiž pomáhá těm největším světovým organizacím s urychlením načítání jejich webových stránek a mezi jeho klienty najdete společnosti jako Google, Organizaci spojených národů, BBC nebo třeba Financial Times.

Opět přijede také uznávaný konzultant webu Tim Kadlec, který se ve své přednášce bude zabývat praktickými postupy zredukování nadbytečného množství JavaScript kódu. Zaměří se na optimalizační techniky, nástroje a přístupy, které dnešním návrhářům webu pomáhají omezit množství přebytečných zasílaných dat. Dalším oblíbeným speakerem z minulých konferencí je Vitaly Friedman, spoluzakladatel předního internetového časopisu Smashing Magazine, který přiveze do Prahy svůj celodenní workshop, ve kterém se zaměří na současné komponenty a problémy vyskytující se při návrhu responsivního uživatelského rozhraní.

Největší hvězda programu se ale podívá do Prahy na WebExpo poprvé. Švédský vývojář Daniel Stenberg pracuje na síťových protokolech přes dvacet let. Podílel se na vývoji internetového prohlížeče Firefox od firmy Mozilla. Nejvíce je však znám díky svému projektu cURL (Client URL). Knihovnou a utilitou zároveň pro přenos dat pomocí různých síťových protokolů, na kterém stále pracuje od roku 1997. Mimo jiné je také držitelem švédské Polhem Prize, která se udílí za technologickou inovaci či geniální řešení technického problému vysoké úrovně.

Každý ročník vystoupí na WebExpo přes 50 světových speakerů. Třináctý ročník konference WebExpo se uskuteční ve dnech 18.-20. září 2020 v Praze. Vstupenky za zvýhodněnou cenu je možné zakoupit již nyní.



