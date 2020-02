Spotify kupuje sportovní podcasty

Trh s hudebními streamovacími službami je každým čtvrtletím větší a větší. Důkazem toho je Spotify, které trh doslova pohltilo. Ovšem zapomínat nesmíme ani na konkurenční Apple Music, které švédské službě šlape na paty.

Spotify míří do sportovního dění

Zajímavé u těchto dvou služeb je nejen světová pozice, ale také finanční stránka. Zatímco Spotify trhu kraluje, finančně na tom není kdo ví jak dobře. Naopak Apple Music je na druhé pozici a finančně neprodělává. Dvě stejné služby, dvě různé cesty.

Zhruba hodinu poté, co společnost Spotify zveřejnila své poslední finanční výsledky, oznámila také novou akvizici. Služba se totiž rozhodla odkoupit The Ringer. Prakticky se jedná o sportovně a zábavně založený katalog podcastů, které jsou k dispozici také na webových stránkách. Švédská firma ale díky této akvizici získává i dalších 100 milionů posluchačů. V současné chvíli není známo, za kolik jej vlastně švédská firma odkoupila. Na rozdíl od Spotify je ale The Ringer finančně zajištěn, neboť v roce 2018 vydělal přes 15 mil. dolarů jen na podcastech.

Tato akvizice však ukazuje další fakt. Švédská hudební streamovací služba se hodlá nadále zabývat podcasty a svůj katalog ještě rozšířit o sportovní témata. Bill Simmon, hlavní aktér v The Ringer, tak bude mít nyní možnost oslovit ještě větší publikum než doposud.

