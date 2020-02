Apple Music Replay 2020 aktualizuje skladby každý týden

Druhá největší hudební streamovací služba Apple Music se zřejmě nechala inspirovat u svého největšího konkurenta Spotify, neboť před třemi měsíci představila zbrusu novou funkci pod názvem Apple Music Replay 2020.

Apple Music Replay 2020 vám nabídne oblíbenou hudbu

Prostřednictvím této novinky máte možnost nahlédnout zpět časem a pustit si vámi nejpřehrávanější skladby za uplynulý rok 2019. Tato funkce je velice populární na platformě Spotify. Není tedy divu, že se jej Apple Music rozhodlo implementovat i do své služby. Jen pro upřesnění, v případě Spotify se jedná také o playlist, ovšem pod názvem Wrapped.

Nutno ale podotknout, že v případě Apple Music nejde jen o roční shrnutí nejpřehrávanějších skladeb. Vlastně jde o neustále aktualizovaný seznam skladeb. Díky Apple Music Replay získají předplatitelé playlist nejlepších skladeb od roku 2019 a seznamy skladeb za každý rok od doby, kdy si začali službu předplácet. Samozřejmě si lze tento seznam přidat do hudební knihovny, tudíž můžete hudbu streamovat kdykoliv, dokonce také offline. Stejně jako jakýkoli seznam skladeb lze i Apple Music Replay sdílet s ostatními, což vám umožňuje například porovnávat nejlepší skladby se svými přáteli. Zatímco Spotify Wrapped je spíše roční záležitostí, Apple Music Replay bude i nadále nabízet aktualizovaný seznam skladeb, a to po celý rok. Navíc se bude playlist vyvíjet s vámi, tedy s vaším hudebním vkusem.

Apple ale vytvořil i playlist Apple Music Replay 2020. Nemusíte tedy čekat až do prosince letošního roku, abyste si mohli vychutnat vámi nejposlouchanější skladby. Seznam skladeb by se dle slov společnosti měl aktualizovat každý týden. Chcete-li přidat nový seznam skladeb pro letošní rok, budete muset pomocí mobilního prohlížeče navštívit tuto stránku. Apple Music Replay je k dispozici přímo v aplikaci Apple Music, a to napříč všemi podporovanými platformami, včetně replay.music.apple.com.

