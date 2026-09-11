Google nasazuje přenos nejen přístupových klíčů mezi aplikacemi [aktualizováno]

Zdroj: Google
Ve zkratce:
- Google oficiálně zavedl bezpečný přenos hesel a přístupových klíčů mezi správci pomocí protokolu Credential Exchange.
- Funkce umožňuje přímý import a export dat bez nutnosti generování souborů mezi podporovanými aplikacemi.
- Novinka aktuálně spolupracuje se správci Google, 1Password, Bitwarden a Dashlane a šíří se postupně uživatelům.
Aktualizováno 11. 9.
Sice před třemi měsíci Google v tichosti zavedl možnost importování a exportování hesel s přístupových klíčů, ale až nyní došlo na oficiální oznámení. Vše spočívá v tom, že není třeba stahovat nějaké nechráněné soubory. Google si vytvořil zabezpečenou cestu nebo spíše způsob, jak tato citlivá data přesouvat mezi správci hesel. U této nové možnosti se přeskakuje generování souborů a je nutné mít implementaci v aplikacích. Můžete tak na pár kliknutí přenést vše z jednoho správce do druhého. Aktuálně jsou podporovány aplikace Google Password Manager, 1Password, Bitwarden Password Manager a Dashlane, přičemž další mají následovat.
Aktualizováno 2. 6.
Nakonec jsme nemuseli dlouho čekat. Po dvou týdnech zde máme oficiální oznámení od společnosti Google, že zavádí možnost exportu a importu hesel a přístupových klíčů mezi aplikacemi. Vše splňuje standard Credential Exchange. Nebude tak potřeba generovat speciální soubory, jednoduše si podporované aplikace bezpečnou formou prohodí všechna data, která potřebujete.
Novinka je součástí Google Play Services v26.21. Ačkoliv jsme si nainstalovali i beta verzi, tak se tato novinka neobjevila na redakčním zařízení. Google zřejmě zvolil rozšiřování funkce ve vlnách, takže si budeme muset chvíli počkat. Případně můžete mít novinku již nyní k dispozici na mobilu ve Správci hesel.
Původní článek 18. 5.
Nikdy není radno podceňovat bezpečnost na internetu, ve službách a aplikacích. Pokud chcete jít s dobou a používat tu nejmodernější technologii, měli byste používat přístupové klíče, což je ve své podstatě mechanismus, kdy ani neznáte heslo, jelikož je uloženo ve vašem správci hesel. Nikdy se k němu nemůžete jen tak dostat. Ještě nedávno zde nebyla možnost synchronizace mezi zařízeními, ale dnes se již běžně nabízí. Dalším milníkem je přenos přístupových klíčů, na čemž Google pracuje.
Import a export přístupových klíčů
Samotná podstata přístupových klíčů spočítá v tom, že se k nim nelze dostat. Jsou uloženy ve správci hesel, do kterého máte možnost vstupovat například skrze biometrické ověření. Navíc je vše patřičně šifrované. To je ale současně problém, jelikož nelze přístupové klíče přenášet mezi správci aplikacemi. Google na tom ale pracuje a již nyní má značnou část funkcionality implementovanou.
Jak jde vidět na snímcích obrazovek níže, tak právě správce hesel od Googlu bude mít funkce pro importování a exportování přístupových klíčů. Celý proces je řešen skrze protokol Credential Exchange Protocol (CXP), což současně znamená, že aplikace, mezi kterými chcete dělat převod, ho musí podporovat. K obsahu přenosu se nedá dostat, ani zde není nějaký QR kód či soubor. Aplikace si vše přenesou mezi sebou zabezpečenou cestou.
Samotná implementace není zatím k dispozici, ale bylo možné ji aktivovat a celý proces absolvovat, takže je vše připraveno. Google zřejmě ladí a testuje, přičemž asi čeká i na vývojáře, případně jiné společnosti. Je docela možné, že tato novinka se stane součástí přenosu dat mezi zařízeními, možná i mezi Androidem a Applem.
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Zdroje: androidauthority.com, gsmarena.com, droid-life.com, blog.google
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