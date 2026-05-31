Telegram se vrací na chytré hodinky s Wear OS

Komunikační platforma Telegram patří mezi ty aktivnější, i z pohledu vývojářů. Ostatně každý měsíc se dočkáme celé nálože vylepšení. Nyní se připravuje klient pro chytré hodinky se systémem Wear OS.
Telegram je zpět
Aplikace Telegram v minulosti měla verzi pro chytré hodinky se systémem od Googlu, ale v roce 2021 došlo k ukončení s vydáním nové verze aplikace Telegram. Aktuálně se ale v rámci beta programu testuje nová verze.
Na snímcích obrazovek vidíte celé rozhraní. Skutečně zde není nic komplikovaného, ani nějaké nastavení. Na displej se vleze dost informací a v konverzacích máte rovnou dvě tlačítka pro vytvoření reakce. Nabízí se klávesnice i hlasové zadání. Díky těmto plovoucím prvkům nemusíte vždy doskrolovat na konec konverzace.
Telegram pro Wear OS ale není jen prodloužení klienta z mobilu. V podstatě se jedná o samostatnou aplikaci, kterou musíte pomocí QR kódu spárovat s aplikací v mobilu. Funguje tak samostatně a mobil nemusíte mít stále u sebe. Stačí mít k dispozici internetové připojení. Zatím ale nevíme, jestli se díváme na skoro dokončenou aplikaci nebo jen rozdělanou verzi. K dispozici je v beta programu a není jasné, kdy se dostane do stabilní verze.
