Telegram se vrací na chytré hodinky s Wear OS

• 31. 5. 2026#Android #Aplikace
Telegram se vrací na chytré hodinky s Wear OS

Zdroj: Telegram

Komunikační platforma Telegram patří mezi ty aktivnější, i z pohledu vývojářů. Ostatně každý měsíc se dočkáme celé nálože vylepšení. Nyní se připravuje klient pro chytré hodinky se systémem Wear OS.

Telegram je zpět

Aplikace Telegram v minulosti měla verzi pro chytré hodinky se systémem od Googlu, ale v roce 2021 došlo k ukončení s vydáním nové verze aplikace Telegram. Aktuálně se ale v rámci beta programu testuje nová verze.

watch media 2026 05 31 14 34 37 watch media 2026 05 31 14 34 47

Zdroj: Telegram

Na snímcích obrazovek vidíte celé rozhraní. Skutečně zde není nic komplikovaného, ani nějaké nastavení. Na displej se vleze dost informací a v konverzacích máte rovnou dvě tlačítka pro vytvoření reakce. Nabízí se klávesnice i hlasové zadání. Díky těmto plovoucím prvkům nemusíte vždy doskrolovat na konec konverzace.

Telegram pro Wear OS ale není jen prodloužení klienta z mobilu. V podstatě se jedná o samostatnou aplikaci, kterou musíte pomocí QR kódu spárovat s aplikací v mobilu. Funguje tak samostatně a mobil nemusíte mít stále u sebe. Stačí mít k dispozici internetové připojení. Zatím ale nevíme, jestli se díváme na skoro dokončenou aplikaci nebo jen rozdělanou verzi. K dispozici je v beta programu a není jasné, kdy se dostane do stabilní verze.

Telegram
Telegram
Stáhnout QR-Code
Telegram
Developer: Telegram FZ-LLC
Price: Free

Zdroj: androidauthority.com

Google bude mít vlastní FaceTime!? 📱 Instagram kopíruje BeReal a nová Sony Xperia za 40 tisíc!

💡ANKETA: Jakou softwarovou klávesnici na mobilu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim