Google rozšiřuje podporu pro Apple AirDrop na Androidu aktualizováno

Aktualizováno 13. 2.
Po měsíci zde máme aktualizaci kolem dostupnosti podpory AirDrop na Androidu. Sice mnoho firem se již vyjádřilo, tak se oficiální seznam zatím rozšiřuje o sérii Pixel 9. Nyní by majitelé těchto modelů měli mít možnost odesílat soubory na Apple zařízení, a samozřejmě i přijímat.
Aktualizováno 11. 1.
Podpora pro AirDrop od Applu na Android zařízeních je zatím omezena jen na Pixely 10. Ačkoliv jsme zde měli několik prohlášení, tak zatím nedošlo k nějakému většímu rozšíření. Aktuálně se chystá dostupnost této funkce na další řadu mobilů. Mělo by se jednat o Pixely 9, jak ukazují zdrojové kódy Android Canary. Bohužel v seznamu chybí Pixel 9a. Co je důvodem, nevíme, ale asi se rozšíření nějak dramaticky nerozšíří na všechny smartphony v rychlém časovém sledu, ale možná se to letos změní.
Původní článek 24. 11.
Minulý týden Google představil něco, co si nikdo neuměl ani představit. Nebo spíše uměl, ale nikdo nevěřil, že bychom se toho někdy mohli dočkat. Systém na sdílení QuickShare na Androidu podporuje Apple AirDrop. Normálně bychom očekávali, že došlo na spolupráci obou firem, tedy Applu a Googlu, ale tak to nebylo. Vývojáři v Googlu jednoduše došli na to, jak přinést podporu, ale současně neporušit bezpečnostní prvky nebo něco obcházet. Nyní zde máme další novinku v této oblasti.
Qualcomm potvrzuje
Google se již vyjádřil, že podpora pro AirDrop na Androidu je jen u mobilů Pixel 10, ale současně dodal, že se plánuje rozšíření na další mobily. Navíc není potřeba ani systémové aktualizace, jelikož Googlu stačí začlenit vylepšení do aktualizace Google Play Služeb, která se šíří skrze Obchod Play.
Vyzkoušeli jsme přenos souborů mezi Apple AirDrop a Android QuickShare a naopak
Samotné rozšíření jsme si představovali tak, že se dočkají starší modely Pixel, ale nyní přichází společnost Qualcomm. Ta přímo na svém profilu X uvádí, že se mohou těšit majitelé mobilů s procesorem Snapdragon. Specifičtější není, takže nevíme, jestli zde bude limitace jen na ty výkonnější, nebo jednoduše myslí všechny mobily s patřičně aktualizovaným softwarem.
Současně zde máme i vyjádření CEO společnosti Nothing, která pracuje také na zavedení podpory. Některé mobily od Nothing ale mají Dimensity od Mediateku, takže se dá předpokládat, že i zde bude podpora.
Nyní je otázkou, jestli Apple nezakročí dřív, než dojde k rozšíření podpory. Nikdo nyní neví, jak se staví k této podpoře, ale v tuto chvíli by se mu nemuselo vyplatit narušení této funkcionality.
Revoluce v přenosu souborů mezi Pixelem a jablečným telefonem, copak to máme za nečekanou novinku?
