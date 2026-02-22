Huawei Band 11 Pro a Band 11: Dva nové fitness náramky s lákavou cenou

Zdroj: Huawei

Huawei sice stále vyrábí mobilní telefony, ale již nejsou tak dostupné jako v minulosti, zejména kvůli absenci 5G a Google služeb. I tak se firmě relativně daří v kategorii příslušenství, jako jsou hodinky, sluchátka a podobně. Není tak divu, když se v tomto segmentu více snaží, což dokazuje novinkami Huawei Band 11 Pro a Huawei Band 11. Minulý rok byl uveden jeden model a dnes rovnou dva.

Huawei Band 11 Pro a Band 11

Už podle označení byste asi určili, že Band 11 Pro bude mít v něčem navíc, například je ve výbavě nějaká technologie, která není použita u Band 11, ale zásadní rozdíly nevidíme, tedy soudíme z dat na oficiálních stránkách. Spíše jsou rozdíly ve velikosti a hmotnosti, případně ještě v designu, jak jde vidět na obrázcích.

Band 11 Pro; Zdroj: Huawei

Band 11 má odlišný design kolem displeje a jsou zde podstatně větší rámečky, přičemž Band 11 Pro mají o něco elegantnější provedení. V základu jde ale o stejné chytré náramky, které mohou vydržet na jedno nabití až 14 dnů, ale při běžném používání se má majitel dostat na 8 dnů. Band 11 Pro a Band 11 mají i funkci AOD (stále zapnutý displej), ale zde pak vydrží maximálně 3 dny.

Band 11; Zdroj: Huawei

Band 11 Pro a Band 11 se tedy neliší z pohledu specifikací, ale cena je rozdílná, podstatně. Band 11 přijdou v přepočtu na cca 850 Kč a Band 11 Pro pak na cca 1600 Kč. Předpokládáme, že se novinky k nám dostanou v dohledné době.

Parametr HUAWEI Band 11 Pro HUAWEI Band 11
Rozměry 43,5 × 28,2 × 8,99 mm 42,6 × 28,2 × 8,99 mm
Hmotnost Přibližně 18 g (bez řemínku) Béžová, Zelená, Bílá, Černá (hliníková slitina): Přibližně 17 g (bez řemínku), Fialová, Černá (odolný polymer): Přibližně 16 g (bez řemínku)
Doporučený obvod zápěstí 130-210 mm Černá, Zelená, Bílá: 130-210 mm, Fialová, Béžová: 120-190 mm
Displej 1,62 palců AMOLED, 286 × 482 pixelů, PPI 347 1,62 palců AMOLED, 286 × 482 pixelů, PPI 347
Pouzdro (barva a materiál) Hliníková slitina: Zelená, Modrá, Černá Hliníková slitina: Béžová, Zelená, Bílá, Černá, Odolný polymer: Fialová, Černá
Řemínek Zelený fluoroelastomerový, Modrý fluoroelastomerový, Černý fluoroelastomerový Béžový fluoroelastomerový, Zelený fluoroelastomerový, Fialový fluoroelastomerový, Bílý fluoroelastomerový, Černý fluoroelastomerový
Senzory 9osý IMU senzor (akcelerometr, gyroskop, magnetometr), optický snímač tepové frekvence, senzor okolního světla 9osý IMU senzor (akcelerometr, gyroskop, magnetometr), optický snímač tepové frekvence, senzor okolního světla
Ovládání Dotyková obrazovka na celou plochu + boční tlačítko Dotyková obrazovka na celou plochu + boční tlačítko
Nabíjení Magnetický nabíjecí port, požadavky 5V/1A Magnetický nabíjecí port, požadavky 5V/1A
Systémové požadavky Android 9,0 a novější, iOS 13,0 a novější Android 9,0 a novější, iOS 13,0 a novější
Voděodolnost 5 ATM 5 ATM
Konektivita 2,4 GHz, BT 6,0, BLE 2,4 GHz, BT 6,0, BLE
Provozní prostředí Teplota 0 ℃ ～ 35 ℃ Teplota 0 ℃ ～ 35 ℃
Výdrž baterie Až 14 dní (maximum), až 8 dní (typické použití), až 3 dny (se zapnutým AOD) Až 14 dní (maximum), až 8 dní (typické použití), až 3 dny (se zapnutým AOD)
Obsah balení HUAWEI Band 11 Pro × 1, Nabíjecí kabel × 1, Uživatelská příručka & Bezpečnostní informace & Záruční list × 1 HUAWEI Band 11 × 1, Nabíjecí kabel × 1, Uživatelská příručka & Bezpečnostní informace & Záruční list × 1

Zdroj: gizmochina.com

