Huawei Band 11 Pro a Band 11: Dva nové fitness náramky s lákavou cenou

Huawei sice stále vyrábí mobilní telefony, ale již nejsou tak dostupné jako v minulosti, zejména kvůli absenci 5G a Google služeb. I tak se firmě relativně daří v kategorii příslušenství, jako jsou hodinky, sluchátka a podobně. Není tak divu, když se v tomto segmentu více snaží, což dokazuje novinkami Huawei Band 11 Pro a Huawei Band 11. Minulý rok byl uveden jeden model a dnes rovnou dva.
Huawei Band 11 Pro a Band 11
Už podle označení byste asi určili, že Band 11 Pro bude mít v něčem navíc, například je ve výbavě nějaká technologie, která není použita u Band 11, ale zásadní rozdíly nevidíme, tedy soudíme z dat na oficiálních stránkách. Spíše jsou rozdíly ve velikosti a hmotnosti, případně ještě v designu, jak jde vidět na obrázcích.
Band 11 má odlišný design kolem displeje a jsou zde podstatně větší rámečky, přičemž Band 11 Pro mají o něco elegantnější provedení. V základu jde ale o stejné chytré náramky, které mohou vydržet na jedno nabití až 14 dnů, ale při běžném používání se má majitel dostat na 8 dnů. Band 11 Pro a Band 11 mají i funkci AOD (stále zapnutý displej), ale zde pak vydrží maximálně 3 dny.
Band 11 Pro a Band 11 se tedy neliší z pohledu specifikací, ale cena je rozdílná, podstatně. Band 11 přijdou v přepočtu na cca 850 Kč a Band 11 Pro pak na cca 1600 Kč. Předpokládáme, že se novinky k nám dostanou v dohledné době.
|Parametr
|HUAWEI Band 11 Pro
|HUAWEI Band 11
|Rozměry
|43,5 × 28,2 × 8,99 mm
|42,6 × 28,2 × 8,99 mm
|Hmotnost
|Přibližně 18 g (bez řemínku)
|Béžová, Zelená, Bílá, Černá (hliníková slitina): Přibližně 17 g (bez řemínku), Fialová, Černá (odolný polymer): Přibližně 16 g (bez řemínku)
|Doporučený obvod zápěstí
|130-210 mm
|Černá, Zelená, Bílá: 130-210 mm, Fialová, Béžová: 120-190 mm
|Displej
|1,62 palců AMOLED, 286 × 482 pixelů, PPI 347
|1,62 palců AMOLED, 286 × 482 pixelů, PPI 347
|Pouzdro (barva a materiál)
|Hliníková slitina: Zelená, Modrá, Černá
|Hliníková slitina: Béžová, Zelená, Bílá, Černá, Odolný polymer: Fialová, Černá
|Řemínek
|Zelený fluoroelastomerový, Modrý fluoroelastomerový, Černý fluoroelastomerový
|Béžový fluoroelastomerový, Zelený fluoroelastomerový, Fialový fluoroelastomerový, Bílý fluoroelastomerový, Černý fluoroelastomerový
|Senzory
|9osý IMU senzor (akcelerometr, gyroskop, magnetometr), optický snímač tepové frekvence, senzor okolního světla
|9osý IMU senzor (akcelerometr, gyroskop, magnetometr), optický snímač tepové frekvence, senzor okolního světla
|Ovládání
|Dotyková obrazovka na celou plochu + boční tlačítko
|Dotyková obrazovka na celou plochu + boční tlačítko
|Nabíjení
|Magnetický nabíjecí port, požadavky 5V/1A
|Magnetický nabíjecí port, požadavky 5V/1A
|Systémové požadavky
|Android 9,0 a novější, iOS 13,0 a novější
|Android 9,0 a novější, iOS 13,0 a novější
|Voděodolnost
|5 ATM
|5 ATM
|Konektivita
|2,4 GHz, BT 6,0, BLE
|2,4 GHz, BT 6,0, BLE
|Provozní prostředí
|Teplota 0 ℃ ～ 35 ℃
|Teplota 0 ℃ ～ 35 ℃
|Výdrž baterie
|Až 14 dní (maximum), až 8 dní (typické použití), až 3 dny (se zapnutým AOD)
|Až 14 dní (maximum), až 8 dní (typické použití), až 3 dny (se zapnutým AOD)
|Obsah balení
|HUAWEI Band 11 Pro × 1, Nabíjecí kabel × 1, Uživatelská příručka & Bezpečnostní informace & Záruční list × 1
|HUAWEI Band 11 × 1, Nabíjecí kabel × 1, Uživatelská příručka & Bezpečnostní informace & Záruční list × 1
