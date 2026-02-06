Google Peněženka: nový design přinese řád a uspořádání karet

Google Peněženka: nový design přinese řád a uspořádání karet2026-02-06T20:00:37+01:00
• 6. 2. 2026#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Nedávno jsme se dozvěděli, co se asi tak chystá u aplikace Google Peněženka z pohledu designu. Jak se ale ukazuje, neměli jsme k dispozici vše, co se předělá. Nová verze obsahuje další změny a přípravy na nasazení nového vzhledu.

Lepší představa o chystaných změnách

V současnosti je aplikace poměrně jednoduchá, což ničemu nevadí, ale jak se do ní přidává více a více karet, může být obsah nepřehledný, nebo možná spíše nepraktický. Nová aktualizace přinese trochu více řádu, jak jde vidět na snímcích obrazovek níže. Hlavní obrazovka bude mít kompaktnější dvousloupcový design.

Po kliknutí na spodní tlačítko pro zobrazení dalších karet se přepne aplikace do nové obrazovky. Zde se vám nabídnou jen některé karty a pak možnost správy oblíbených položek a také platebních metod. I zde je ale tlačítko pro zobrazení dalších karet. Skrze něj se dostanete na obrazovku se všemu kartami, kde bude možné přepínat zobrazení.

Google Wallet Upcoming redesign 3jpg 864x1920x Google Wallet Upcoming redesign 1jpg 864x1920x Google Wallet Upcoming redesign 2jpg 864x1920x Google Wallet Upcoming redesign 4jpg 864x1920x

Zdroj: androidauthority

Nabídne se v základu abecední seřazení a pak podle četnosti použití, což asi bude praktická funkce. Je ale otázkou, jestli se už díváme na finální podobu, nebo dojde k dalším změnám.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Chytrý prsten: Revoluce na prstu, nebo předražená cetka?

💡ANKETA: Který trend v mobilech považujete za nejvíc zbytečný?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat