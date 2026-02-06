Google Peněženka: nový design přinese řád a uspořádání karet

Zdroj: Google
Nedávno jsme se dozvěděli, co se asi tak chystá u aplikace Google Peněženka z pohledu designu. Jak se ale ukazuje, neměli jsme k dispozici vše, co se předělá. Nová verze obsahuje další změny a přípravy na nasazení nového vzhledu.
Lepší představa o chystaných změnách
V současnosti je aplikace poměrně jednoduchá, což ničemu nevadí, ale jak se do ní přidává více a více karet, může být obsah nepřehledný, nebo možná spíše nepraktický. Nová aktualizace přinese trochu více řádu, jak jde vidět na snímcích obrazovek níže. Hlavní obrazovka bude mít kompaktnější dvousloupcový design.
Po kliknutí na spodní tlačítko pro zobrazení dalších karet se přepne aplikace do nové obrazovky. Zde se vám nabídnou jen některé karty a pak možnost správy oblíbených položek a také platebních metod. I zde je ale tlačítko pro zobrazení dalších karet. Skrze něj se dostanete na obrazovku se všemu kartami, kde bude možné přepínat zobrazení.
Nabídne se v základu abecední seřazení a pak podle četnosti použití, což asi bude praktická funkce. Je ale otázkou, jestli se už díváme na finální podobu, nebo dojde k dalším změnám.
Zdroj: androidauthority.com
