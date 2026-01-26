Soutěž: Vyhrajte O2 Powerbanku s MagSafe

Nedávno jsme si mohli vyzkoušet novou powerbanku přímo od O2, která na první pohled může působit subtilně, i tak se v balení najde jedno příslušenství, které minimálně potěší ty, co nemají technologii magneticky uchytitelného bezdrátového nabíjení. Dnes si o tuto powerbanku můžete zasoutěžit.
Vyzkoušeli jsme O2 powerbanku s MagSafe: Poslední záchrana na cesty, která překvapí
Powerbanka s MagSafe
Celý název je O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0 a nabízí pro mnohé takovou poslední záchranu, ale pokud máte mobil se slabší baterkou, může se jedná o každodenního společníka. A co udělat pro zapojení do soutěže? Stačí u videa napsat komentář a jste ve hře. Je jedno, na které platformě tak učiníte.
@dotekomanie.cz
Vyhrajte novou O2 Powerbanku s MagSafe. Stačí napsat komentář.
Můžete také soutěžit u videa na:
Podmínky soutěže
- Pořadatelem soutěže je Dotekománie.cz.
- Soutěž se koná v termínu 24. 1. 2026 – 30. 1. 2026 (23:59).
- Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.
- Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.
- Pro zapojení do soutěže stačí okomentovat video na dané sociální síti a v samotném komentáři přesvědčit, že si daný účastník zaslouží cenu
- Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.
- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.
- Na výhru nevzniká právní nárok.
