Samsung má konečně webový prohlížeč pro Windows
2026-01-15
#Aplikace #Windows

Ačkoliv je na trhu poměrně hodně webových prohlížečů, tak zde dominují zejména ty, které jsou k dispozici na většině platforem a také mají zabudované pokročilejší funkce synchronizace a mají integrovaného správce hesel, který je dostupný odkudkoliv. Samsung, jako jeden z mála výrobců mobilů a i počítačů, má vlastní webový prohlížeč nazvaný jednoduše jen Samsung Internet. Do této chvíle byl v podstatě dostupný jen pro Android, ale nějakou dobu se testovala verze pro počítače. Nyní došlo k jedné podstatné změně.

Ačkoliv beta verze přišla před několika měsíci, mohli ji testovat jen uživatelé z Jižní Koreje a USA. Dnes si ale Samsung Internet již můžete stáhnout z oficiálních stránek, byť stále uvádí, že je zde omezené dostupnost na dvě země.

Samotný prohlížeč je stále ve fázi beta, ale i tak nabízí plnou synchronizaci historie, záložek a má k dispozici funkce napojené na Samsung Cloud. Nechybí ani správce hesel, který je taktéž synchronizovaný. Jedna z pokročilejších funkcí se týká možnosti pokračování procházení nebo prohlížení webové stránky tam, kde jde skončili na jednom zařízení.

Samsung zřejmě brzy vydá stabilní verzi prohlížeče a nyní se nabízí jen otázka, jestli se pustí i do verze pro macOS. Jednalo by se o logický krok, ale zatím si asi budeme muset počkat. Firma totiž nějak nespěchá a je otázkou, jestli bude dostatečný zájem o Samsung Internet pro Windows.

