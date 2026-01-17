Je to tady, ChatGPT dostává reklamy

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
V posledních týdnech se hodně spekulovalo o zavedení reklam v ChatGPT. Dokonce se objevila jedna ukázka integrace něčeho, co by se dalo nazvat reklamou, ale firma OpenAI odmítla, že by se jednalo o reklamy. Nyní zde ale máme oficiální představení reklam.
ChatGPT a reklamy
OpenAI uvádí, že první verze reklam se bude zobrazovat u odpovědí ve spodní části obrazovky, ale jak už mnozí poznamenali, jedná se o poměrně velkou část obrazovky. Níže můžete vidět ukázku, kde máte sice uvedeno jasně, že se jedná o sponzorovaný obsah, ale i tak nabízí ještě několik produktů v horizontálním umístění.
Samozřejmě se nebude jednat o nahodilé zobrazování. OpenAI uvádí, že budou zacíleny na samotnou konverzaci. Firma plánuje kromě zobrazování reklam také možnost komunikace s ChatGPT nad jejím obsahem, případně nějak zapojit kontext. Zatím se jedná o první podobu reklam a další formáty jsou zvažovány.
Reklamy se budou zobrazovat pro účty zdarma a ChatGPT Go. Účty typu ChatGPT Plus, ChatGPT Pro a Enterprise nebudou obsahovat reklamy. Samotní inzerenti nebudou dostávat informace o vaší komunikaci s chatbotem. Ve sponzorovaném obsahu se nebudou zobrazovat produkty spojené se zdravím, politikou a mentálním zdravím.
OpenAI začne s testováním přímo v USA, následně dojde k rozšíření. Pokud se podíváme na konkurenci, tak i Google začíná pracovat s placeným obsahem, ale jde úplně jinou cestou, aspoň v tuto chvíli. Spíše se snaží nabídnout přímo možnost nákupu produktu, což je hodně zacílená služba, na které asi plánuje vydělávat.
