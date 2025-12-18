Apple přidá do App Store další reklamy: Změny od roku 2026

Apple přidá do App Store další reklamy: Změny od roku 20262025-12-18T16:00:09+01:00
• 18. 12. 2025#iOS

Zdroj: MacRumors

Apple oznámil, že se rozhodl pro další krok v monetizaci svého obchodu s aplikacemi App Store. Od nového roku přidá více reklamních pozic. Ceny pro inzerenty by však měly zůstat stejné.

App Store v roce 2026 čekají změny

Cupertino šlape do rozšiřování svého „reklamního byznysu“. Tentokrát společnost míří přímo do srdce své platformy s aplikacemi, a to do výsledků vyhledávání. Již od začátku příštího roku přidá Apple další placené reklamní pozice, jež se nově objeví i hlouběji v seznamech aplikací.

Zatímco doposud měli inzerenti k dispozici pouze jedno místo na úplném začátku výsledků, nově se do vyhledávání dostanou další reklamní pozice, které se rozptýlí po stránce. Výše jejich pozice se pak bude určovat automaticky dle relevance i výsledků aukce. Konkrétní místo si však inzerenti nevyberou.

APPLE APPSTORE 2606x1310x

Zdroj: Apple Ads

Podle statistik zveřejňovaných cupertinskou společností navštíví App Store týdně více než 800 milionů uživatelů, což pro inzerenty znamená obří příležitost. Hlavně s ohledem na to, že reklamy na samém vrcholu vyhledávání disponují průměrnou mírou konverze 60 %.

Rozhodně pozitivní zprávou pro vývojáře a inzerenty je fakt, že jejich stávající kampaně automaticky přejdou na nový systém. Co se týče cen, ty by měly zůstat stejné a fakturace bude pokračovat na základě ceny za kliknutí nebo za instalaci. Samotné uživatele však rozhodně větší počet reklam obtěžovat nebude. Stále se jedná o Apple, který jimi nikoho nebude chtít přesytit.

Zdroje: ads.apple.com, 9to5mac.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat