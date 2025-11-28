Nové možnosti sdílení polohy v Chrome pro Android v přípravě

Zdroj: Dotekomanie.cz
Operační systémy jsou čím dál více upravovaný v oblasti oprávnění a snaží se nabídnout uživatelům podrobnější možnosti. To se také týká aplikací, jak dokazuje novinka v Chromu pro Android. Kdejaká stránka chce znát polohu uživatele pro vylepšení samotné nabídky obsahu, ale ne vždy je uživatel ochoten sdílet přesnou polohu. Chrome chce nabídnout lepší možnosti.
Bez přesné polohy
Webový prohlížeč Chrome pro Android je v podstatě běžná aplikace jako každá jiná. Můžete jí udělat oprávnění pro přesnou polohu, případně jen pro přibližnou, ale také se nabízí i možnost poskytování polohy jen při používání aplikace. Tohoto se vývojáři v Googlu nijak nedotkli, ale přidali jedno rozšíření pro jednotlivé webové stránky.
Jak můžete vidět na druhém snímku, tak konkrétně se nabídne pro jednotlivé weby plná nabídka možností. Můžete sdílet přesnou polohu nebo přibližnou, přičemž oprávnění k poloze můžete udělat trvale, jednorázově, nebo vůbec. Současně nastavení aplikace Chrome zůstává stejné, jen si zapamatuje, který web má přístup k poloze a v jaké míře.
Novinka zatím není k dispozici, ale je možné ji aktivovat skrze experimentální funkce v sekci chrome://flags, kde stačí vyhledat položku „Approximate location“. Vylepšení se má nacházet ve verzi 142.0.7444.171 a někteří uživatelé hlásí, že se s tím již setkali, ale zřejmě se jedná jen o testování na vybrané skupině uživatelů.
Zdroj: androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Gemini na mobilu dostane Circle to Search
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře