NotebookLM se zřejmě dostane přímo do Gemini

Google zpravidla představí nějaký experimentální projekt, na kterém si testuje postupy, funkce a možnosti. Následně se rozhodne, jestli jej ponechá, přejmenuje, integruje, nebo ho kompletně zruší a získané informace použije při vývoji nových funkcí a služeb. Kvůli tomu nikdy není zaručeno, že nějaká služba zůstane na věky. Do této chvíle se dal projekt NotebookLM chápat jako experiment, ale vypadá to, že se stane součástí balíku Gemini.

Gemini s NotebookLM

Samotná služba NotebookLM má poměrně široké využití, přičemž ji Google cílí hodně pro vzdělávání. Jednoduše nahrajete data v podobě souborů a následně máte celkem zacíleného chatbota, který umí generovat kvízy, grafiku, podcasty a také umí testovat. Dá se ale využít i na další věci. Pakliže do něj nahrajete například zákony, může posloužit i jako nápověda.

Zdrojové kódy ale poodhalují, že NotebookLM čeká světlá budoucnost. Google jej plánuje integrovat přímo do Gemini, takže budete moci přímo pracovat se svými sešity v Gemini. Pokud tedy budete mít sestavený specifický sešit v NotebookLM, tak jej budete moci propojit s běžným chatem a pracovat nad specifickými daty, nějakým balíkem.

Je otázkou, jestli Google plánuje jen toto jednoduché propojení, nebo zde budou i funkce, kdy budete moci vytvářet v Gemini specifické sešity v NotebookLM. Rozhodně by to byla zajímavá možnost. Co ale Googlu chybí v Gemini, je nějaký systém projektů. Zatím jsou chaty jednotlivé, maximálně si je můžete připnout, ale není zde nějaká pokročilejší možnost řazení a struktur.

