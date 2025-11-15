Android dostane sdílení kontaktů přes NFC

Zdroj: Dotekomanie.cz
Možná si ještě pamatujete na Android Beam, tedy funkci, kdy šlo přes NFC sdílet soubory, aplikace i kontakty. Následně došlo k ukončení a vše bylo nahrazeno ve výsledku funkcí Quick Share, která je mimo jiné dostupná i pro Windows. NFC tak bylo méně využité, ale na druhou stranu nemusíte mobily přikládat k sobě. Ukazuje se, že Google pracuje na větším zapojení NFC do sdílení.
Podle NameDrop od Applu?
Nejnovější beta verze Google Play Služeb (25.44.32 beta) obsahuje části kódu, kde je přímo uveden název „Gesture Exchange“. Současně je zde odkaz na ndef, což je tedy NFC Data Exchange Format. Jinak řečeno, novinka je spojená s NFC a sdílením obsahu přes tuto technologii. U verze 25.46.31 došlo k posunu ve vývoji, ale funkce není dokončená, i tak se můžeme podívat, co vlastně Google chystá.
V tuto chvíli se webu Android Authority podařil některé části aktivovat, takže se nám nabízí následující snímky obrazovek. První ukazuje nastavení, kde si můžete vybrat, co budete konkrétně sdílet. Můžete klidně vybrat jen jednu položku. Následně přiložením mobilů k sobě dojde k odeslání dat a příjemce dostane informace o kontaktu.
Pro sdílení bude nutné aktivovat tuto funkci, nebude zde automatické sdílení jen na základě přiložení. Zatím ale není jasné, jestli se využije jen NFC, nebo tato technologie bude použita pouze k navázání spojení a všechna data se přenesou přes Bluetooth nebo WiFi. Možná zde bude kombinace všeho a bude spíše záležet na tom, co budete sdílet. Asi přenos obrázku výhradně přes NFC nezní moc dobře.
Zatím je předběžné odhadovat, kdy bude novinka hotová, ale vzhledem k tomu, že je součástí Google Play Služeb, tak vydání se nebude asi nakonec týkat jen mobilů Google Pixel. Funkce se prakticky může dostat mezi všechny uživatele skrze aktualizaci z Obchodu Play.
Zdroj: androidauthority.com
