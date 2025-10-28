Pixel 10a se ukazuje, dramatické změny nebudou

Zdroj: androidheadlines
Google každý rok představí hlavní top modely a následně se dočkáme nižší verze, která má navíc v názvu písmeno „a“. Tato střední třída většinou má některé specifikace slabší, stejně jako nižší cenu, ale letos se asi dočkáme jedné změny. Sice jde o brzké spekulace kolem Pixel 10a, i tak zde máme navíc neoficiální rendery.
Skoro jako Pixel 9a
Autorem renderů modelu Pixel 10a je opět @onleaks, který je vytvořil na základě uniklých CAD schémat. Už podle vzhledu je jasné, že Google nenasadí nový design, případně nepřepracuje mobil oproti Pixel 9a (recenze). Dokonce rozměry mají být stejné, což se má týkat i velikosti úhlopříčky displeje.
O čem se spekuluje, je samotný procesor. Google většinou nasadil ten samý čip co u top modelů, jen třeba mírně podtaktovaný. Asi dojde ke změně, jelikož Pixel 10a nemá dostat Tensor G5 z řady Pixel 10. Důvodem má být vyšší cena a náročnější výroba, jelikož pochází z výrobních linek TSMC. Pixel 10a by měl nabídnout loňský Tensor G4, ale i ten má dostatek výkonu, minimálně na třídu samotného mobilu.
Některé zdroje uvádí, že i tak bude procesor G4 vylepšen a nabídne více výkonu než u Pixel 9a. Není zatím zcela jasné, v čem bude Pixel 10a lepší, případně jestli nedojde na nějaké větší změny u některých specifikací. Na takové informace si budeme muset ještě chvíli počkat.
