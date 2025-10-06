Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz62
Google letos mění své zažité zvyky a místo jedné verze systému se dočkáme dvou. První zde máme stabilní Android 16 a později v tomto roce bude vydána ještě jedna verze, možná ponese označení Android 16.1, ale to ještě nevíme přesně. I tak začínají aktualizace mobilů právě na Android 16.
Android 16 vychází ve stabilní verzi, nechť započnou aktualizace
Dostupnost aktualizace na Android 16
Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 16. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 16 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.
- Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
- Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 16 u majitelů v České republice.
- Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.
Již máte aktualizaci na Android 16? Dejte nám vědět do komentářů.
Nově přidané modely za aktuální týden:
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy Wide 8
- Pixel 6 (S)
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
- Pixel 7 (S)
- Pixel 7 Pro (S)
- Pixel 7a
- Pixel Fold
- Pixel Tablet
- Pixel 8 (S)
- Pixel 8 Pro (S)
- Pixel 8a (S)
- Pixel 9 (S)
- Pixel 9a (S)
- Pixel 9 Pro (S)
- Pixel 9 Pro XL (S)
- Pixel 9 Pro Fold
Samsung
- Samsung Galaxy S25 (S)
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A56 (S)
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy Z Fold5
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra (S)
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra (S)
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy S22 (S)
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy Wide 8
Xiaomi
- Xiaomi 15 (S)
- Xiaomi 14T (S)
Motorola
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 50 Fusion
Sony
- Sony Xperia 1 VII
Komentáře
freewinds976. 10. 2025, 20:49
Xiaomi 14T nemá aktualizaci, má ji zatím jen Xiaomi 14T PRO
Hans Teufel6. 10. 2025, 14:17
Samsung S22 128GB (SM-S901B/DS) – aktualizace Android 16/One UI 8 dnes dostupná OTA.
Přemysl Vaculík6. 10. 2025, 19:00
Díky, přidáno.
Monika Šimáková5. 10. 2025, 22:27
Dnes Samsung galaxy s23 ultra
Přemysl Vaculík6. 10. 2025, 18:34
Díky, přidáno.
Filda1100 Kmoch2. 10. 2025, 11:57
Dnes aktualizováno Samsung Galaxy S23 FE.
David Vlach30. 9. 2025, 16:04
Samsung a56 včera.
Přemysl Vaculík30. 9. 2025, 18:02
Díky, přidáno.
Pavel Jaruška25. 9. 2025, 15:34
Dnes 25.09 v 15:30 Samsung Galaxy S24 Ultra získal android 16.
Přemysl Vaculík30. 9. 2025, 18:01
Díky, přidáno.
Roman Tobola21. 9. 2025, 11:25
Proč není uveden telefon Xiaomi 14t pro má android 16 cca už měsíc.
Přemysl Vaculík22. 9. 2025, 16:44
Díky, přidáno.
Miroslav Šarman18. 9. 2025, 12:21
Galaxy S25 hotovo
Přemysl Vaculík18. 9. 2025, 17:20
Díky, přidáno.
Petr Vykoukal18. 9. 2025, 7:00
Právě se mi stahuje na S25.
Přemysl Vaculík18. 9. 2025, 17:20
Díky, přidáno.
Černý Korzar16. 9. 2025, 8:14
Kde jsou telefony xiaomi co mají android 16?
Přemysl Vaculík16. 9. 2025, 15:08
Tak toto je takový společný článek, kteří tvoříme společně se čtenáři. Pokud nám nikdo nenapíše, že dostal aktualizaci, tak zde není. Navíc Xiaomi má chaotický systém aktualizací, ve vlnách, po regionech. Nejde tedy aktivně sledovat, jestli je aktualizace dostupná u nás či nikoliv.
Petr Šraier15. 9. 2025, 21:20
Úplně nerozumím tomuhle článku, Android 16 mám v Google Pixel 9a už od zakoupení před prázdninami…. 😂🤣🙄
Přemysl Vaculík16. 9. 2025, 20:09
Tak to nelze, jelikož Pixel 9a přišel s Androidem 15, tudíž proběhla aktualizace systému, při spuštění. Pak jste dostal Android 16.
Tomáš Wünsch15. 9. 2025, 21:07
Google pixel 6 (bez operátora) v češtině si už sama (a bez dotazu) na android 16 přišel také.
Přemysl Vaculík18. 9. 2025, 17:20
Díky, přidáno.
Martin Jeřábek15. 9. 2025, 19:17
Asi myslel tohle ohledně Xiaomi 15:
https://www.techarena.cz/prvni-na-trhu-xiaomi-vydava-stabilni-android-16-pro-nekolik-svych-vlajkovych-telefonu/n-10320
Vojtěch Jakubík14. 9. 2025, 21:46
Xiaomi 15
Přemysl Vaculík15. 9. 2025, 19:02
Kdy jste dostal aktualizaci? Jaká distribuce? Stabilní?
Vojtěch Jakubík17. 9. 2025, 7:12
Zakoupen 12.9. 2025 u T mobile, aktualizace po zapnutí mobilu, verze 16 BP2A.250605.015
Přemysl Vaculík18. 9. 2025, 17:20
Díky, přidáno.
V S16. 6. 2025, 19:29
Pixel 6 – už se stahuje.
V S17. 6. 2025, 11:59
… funguje bez problémů.
Josef0111. 6. 2025, 21:32
Honor magic 7 pro.
Přemysl Vaculík12. 6. 2025, 12:12
Skutečně má Honor už Android 16?
Josef Vyskočil11. 6. 2025, 20:47
Pixel 7a hotovo.
Ondrej Seda11. 6. 2025, 17:45
Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ. Automaticky včetně June 2025 patches.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:00
Díky, přidáno.
Ondrej Seda11. 6. 2025, 17:44
Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:01
Díky, přidáno.
david_1311. 6. 2025, 14:36
Pixel 8a včera stažena aktualizace na A16. 🙂
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:01
Díky, přidáno.
Ivan Šuhajda11. 6. 2025, 14:03
prave jsem nainstaloval na Pixel 7 pro
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Ivan Šuhajda12. 6. 2025, 9:39
Dnes rano jsem provedl instalaci i na druhy pixel 7 pro. Zatim bez komplikaci.
Michal Mazgal11. 6. 2025, 13:57
Pixel 8 Pro 512, aktualizace dnes v noci, vše vypadá stejně. Mobil mnohem pomaleji maže fotky a videa. Dnes před chvílí mi to napsalo, tě mi to chrání baterii a že tu funkci můžu vypnout. Psaní na klávesnici se zlepšilo. Mám ochranné sklo a to blblo. Teď je to ok. Pro vložení na bezdrátovou nabíječku nechtěl reagovat na dotyk, teď vše naprosto ok. Design stejný. Česká distribuce Datart.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Patrik Heitmar11. 6. 2025, 9:04
Pixel 8 pro aktualizace hotovo jen mi není jasné kde jsou ty změny ukazatel baterie měl vypadat jinak ukazatel zesílení a zeslabení zvuku taky atd ale ten systém vypadá pořád stejně jediné co jsem objevil tak je v notifikačním centru že se jinak chovají ty upozornění když je chci zavřít a podobně jinak nic tak nevím🤔
Matej Bartos11. 6. 2025, 9:25
Nastaveni -Baterie – Stav baterie
Uvidite jeji kondici vyjadrenou procenty
Matej Bartos11. 6. 2025, 8:54
Pixel 9pro XL (alza) aktualizovano uz vcera po 21:00
Stejne tak koleguv 7pro (alza)
A sluzebni 7a (alza)
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Robert Helešic11. 6. 2025, 6:31
Pixel 9a právě stahuji 😉
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Veruuunka S11. 6. 2025, 6:09
Pixel 9 pro právě aktualizuji
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:14
Díky, přidáno.
Jiří Kocina11. 6. 2025, 5:56
Pixel 7 právě nainstalováno
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:14
Díky, přidáno.
Jan Ryba11. 6. 2025, 5:20
Pixel 8 Pro, distribuce Mironet
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:14
Díky, přidáno.
Vratislav měchura11. 6. 2025, 4:34
Pixel 8, aktualizace se stahuje, cz distribuce O2.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:15
Díky, přidáno.
Mdiskuze Mdiskuze11. 6. 2025, 0:32
Pixel 8 pro a 9a, oba CZ. Aktualizace hotová, běží.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:15
Díky, přidáno.
Michal Krajči10. 6. 2025, 22:25
Práve ho inštalujem na Pixel 8a. Díky za info borci :)
Pavel Horák11. 6. 2025, 0:42
Potvrzuji Pixel 8a nainstalováno a běží.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:15
Díky, přidáno.