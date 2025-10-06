Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci aktualizováno

Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]
2025-10-06T20:00:38+02:00
6. 10. 2025

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google letos mění své zažité zvyky a místo jedné verze systému se dočkáme dvou. První zde máme stabilní Android 16 a později v tomto roce bude vydána ještě jedna verze, možná ponese označení Android 16.1, ale to ještě nevíme přesně. I tak začínají aktualizace mobilů právě na Android 16.

Android 16 vychází ve stabilní verzi, nechť započnou aktualizace

Dostupnost aktualizace na Android 16

Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 16. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 16 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.

Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Zdroj: Google

  • Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
  • Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 16 u majitelů v České republice.
  • Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.

Již máte aktualizaci na Android 16? Dejte nám vědět do komentářů.

Nově přidané modely za aktuální týden:

  • Samsung Galaxy S22
  • Samsung Galaxy S22+
  • Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Samsung Galaxy Wide 8

Google

  • Pixel 6 (S)
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 7 (S)
  • Pixel 7 Pro (S)
  • Pixel 7a
  • Pixel Fold
  • Pixel Tablet
  • Pixel 8 (S)
  • Pixel 8 Pro (S)
  • Pixel 8a (S)
  • Pixel 9 (S)
  • Pixel 9a (S)
  • Pixel 9 Pro (S)
  • Pixel 9 Pro XL (S)
  • Pixel 9 Pro Fold

Samsung

  • Samsung Galaxy S25 (S)
  • Samsung Galaxy S25+
  • Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung Galaxy Z Fold 6
  • Samsung Galaxy Z Flip 6
  • Samsung Galaxy A26
  • Samsung Galaxy A36
  • Samsung Galaxy A56 (S)
  • Samsung Galaxy Z Flip5
  • Samsung Galaxy Z Fold5
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S23+
  • Samsung Galaxy S23 Ultra (S)
  • Samsung Galaxy S24
  • Samsung Galaxy S24+
  • Samsung Galaxy S24 Ultra (S)
  • Samsung Galaxy S23 FE
  • Samsung Galaxy A55
  • Samsung Galaxy A35
  • Samsung Galaxy Tab S10+
  • Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
  • Samsung Galaxy S22 (S)
  • Samsung Galaxy S22+
  • Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Samsung Galaxy Wide 8

Xiaomi

  • Xiaomi 15 (S)
  • Xiaomi 14T (S)

Motorola

  • Motorola Edge 60 Pro
  • Motorola Edge 50 Fusion

Sony

  • Sony Xperia 1 VII

Zdroje: phandroid.com, gsmarena.com, androidpolice.com, gsmarena.com, gsmarena.com, 9to5google.com, gsmarena.com, gsmarena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

freewinds97

6. 10. 2025, 20:49

Xiaomi 14T nemá aktualizaci, má ji zatím jen Xiaomi 14T PRO

Hans Teufel

6. 10. 2025, 14:17

Samsung S22 128GB (SM-S901B/DS) – aktualizace Android 16/One UI 8 dnes dostupná OTA.

Přemysl Vaculík

VIP 6. 10. 2025, 19:00

Díky, přidáno.

Monika Šimáková

5. 10. 2025, 22:27

Dnes Samsung galaxy s23 ultra

Přemysl Vaculík

VIP 6. 10. 2025, 18:34

Díky, přidáno.

Filda1100 Kmoch

VIP 2. 10. 2025, 11:57

Dnes aktualizováno Samsung Galaxy S23 FE.

David Vlach

30. 9. 2025, 16:04

Samsung a56 včera.

Přemysl Vaculík

VIP 30. 9. 2025, 18:02

Díky, přidáno.

Pavel Jaruška

25. 9. 2025, 15:34

Dnes 25.09 v 15:30 Samsung Galaxy S24 Ultra získal android 16.

Přemysl Vaculík

VIP 30. 9. 2025, 18:01

Díky, přidáno.

Roman Tobola

21. 9. 2025, 11:25

Proč není uveden telefon Xiaomi 14t pro má android 16 cca už měsíc.

Přemysl Vaculík

VIP 22. 9. 2025, 16:44

Díky, přidáno.

Miroslav Šarman

18. 9. 2025, 12:21

Galaxy S25 hotovo

Přemysl Vaculík

VIP 18. 9. 2025, 17:20

Díky, přidáno.

Petr Vykoukal

18. 9. 2025, 7:00

Právě se mi stahuje na S25.

Přemysl Vaculík

VIP 18. 9. 2025, 17:20

Díky, přidáno.

Černý Korzar

16. 9. 2025, 8:14

Kde jsou telefony xiaomi co mají android 16?

Přemysl Vaculík

VIP 16. 9. 2025, 15:08

Tak toto je takový společný článek, kteří tvoříme společně se čtenáři. Pokud nám nikdo nenapíše, že dostal aktualizaci, tak zde není. Navíc Xiaomi má chaotický systém aktualizací, ve vlnách, po regionech. Nejde tedy aktivně sledovat, jestli je aktualizace dostupná u nás či nikoliv.

Petr Šraier

15. 9. 2025, 21:20

Úplně nerozumím tomuhle článku, Android 16 mám v Google Pixel 9a už od zakoupení před prázdninami…. 😂🤣🙄

Přemysl Vaculík

VIP 16. 9. 2025, 20:09

Tak to nelze, jelikož Pixel 9a přišel s Androidem 15, tudíž proběhla aktualizace systému, při spuštění. Pak jste dostal Android 16.

Tomáš Wünsch

15. 9. 2025, 21:07

Google pixel 6 (bez operátora) v češtině si už sama (a bez dotazu) na android 16 přišel také.

Přemysl Vaculík

VIP 18. 9. 2025, 17:20

Díky, přidáno.

Vojtěch Jakubík

14. 9. 2025, 21:46

Xiaomi 15

Přemysl Vaculík

VIP 15. 9. 2025, 19:02

Kdy jste dostal aktualizaci? Jaká distribuce? Stabilní?

Vojtěch Jakubík

17. 9. 2025, 7:12

Zakoupen 12.9. 2025 u T mobile, aktualizace po zapnutí mobilu, verze 16 BP2A.250605.015

Přemysl Vaculík

VIP 18. 9. 2025, 17:20

Díky, přidáno.

V S

16. 6. 2025, 19:29

Pixel 6 – už se stahuje.

V S

17. 6. 2025, 11:59

… funguje bez problémů.

Josef01

11. 6. 2025, 21:32

Honor magic 7 pro.

Přemysl Vaculík

VIP 12. 6. 2025, 12:12

Skutečně má Honor už Android 16?

Josef Vyskočil

11. 6. 2025, 20:47

Pixel 7a hotovo.

Ondrej Seda

11. 6. 2025, 17:45

Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ. Automaticky včetně June 2025 patches.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:00

Díky, přidáno.

Ondrej Seda

11. 6. 2025, 17:44

Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:01

Díky, přidáno.

david_13

11. 6. 2025, 14:36

Pixel 8a včera stažena aktualizace na A16. 🙂

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:01

Díky, přidáno.

Ivan Šuhajda

11. 6. 2025, 14:03

prave jsem nainstaloval na Pixel 7 pro

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Ivan Šuhajda

12. 6. 2025, 9:39

Dnes rano jsem provedl instalaci i na druhy pixel 7 pro. Zatim bez komplikaci.

Michal Mazgal

11. 6. 2025, 13:57

Pixel 8 Pro 512, aktualizace dnes v noci, vše vypadá stejně. Mobil mnohem pomaleji maže fotky a videa. Dnes před chvílí mi to napsalo, tě mi to chrání baterii a že tu funkci můžu vypnout. Psaní na klávesnici se zlepšilo. Mám ochranné sklo a to blblo. Teď je to ok. Pro vložení na bezdrátovou nabíječku nechtěl reagovat na dotyk, teď vše naprosto ok. Design stejný. Česká distribuce Datart.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Patrik Heitmar

11. 6. 2025, 9:04

Pixel 8 pro aktualizace hotovo jen mi není jasné kde jsou ty změny ukazatel baterie měl vypadat jinak ukazatel zesílení a zeslabení zvuku taky atd ale ten systém vypadá pořád stejně jediné co jsem objevil tak je v notifikačním centru že se jinak chovají ty upozornění když je chci zavřít a podobně jinak nic tak nevím🤔

Matej Bartos

11. 6. 2025, 9:25

Nastaveni -Baterie – Stav baterie

Uvidite jeji kondici vyjadrenou procenty

Matej Bartos

11. 6. 2025, 8:54

Pixel 9pro XL (alza) aktualizovano uz vcera po 21:00
Stejne tak koleguv 7pro (alza)
A sluzebni 7a (alza)

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Robert Helešic

11. 6. 2025, 6:31

Pixel 9a právě stahuji 😉

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Veruuunka S

11. 6. 2025, 6:09

Pixel 9 pro právě aktualizuji

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:14

Díky, přidáno.

Jiří Kocina

11. 6. 2025, 5:56

Pixel 7 právě nainstalováno

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:14

Díky, přidáno.

Jan Ryba

11. 6. 2025, 5:20

Pixel 8 Pro, distribuce Mironet

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:14

Díky, přidáno.

Vratislav měchura

11. 6. 2025, 4:34

Pixel 8, aktualizace se stahuje, cz distribuce O2.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:15

Díky, přidáno.

Mdiskuze Mdiskuze

11. 6. 2025, 0:32

Pixel 8 pro a 9a, oba CZ. Aktualizace hotová, běží.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:15

Díky, přidáno.

Michal Krajči

10. 6. 2025, 22:25

Práve ho inštalujem na Pixel 8a. Díky za info borci :)

Pavel Horák

11. 6. 2025, 0:42

Potvrzuji Pixel 8a nainstalováno a běží.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:15

Díky, přidáno.

