Microsoft ukončuje aplikaci Outlook Lite, aplikaci si od října nenainstalujete

Odlehčená verze e-mailového klienta Outlook Lite, kterou Microsoft spustil v roce 2022, se brzy stane minulostí. Microsoft oznámil, že od 6. října bude aplikaci postupně vyřazovat a nové instalace zcela zablokuje.
Microsoft ukončuje odlehčenou verzi Outlook Lite
Když Microsoft v létě 2022 začal pracovat na aplikaci Outlook Lite, sliboval rychlý výkon, nízkou spotřebu baterie a minimální velikost aplikace – pouhých 5 MB. Aplikace byla navržena pro uživatele s pomalejšími zařízeními nebo omezeným datovým připojením, přičemž i po několika aktualizacích si zachovala nízkou velikost okolo 7,5 MB. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat – do konce listopadu 2023 si Outlook Lite stáhlo více než 5 milionů uživatelů. Do srpna 2024 se tento počet zdvojnásobil.
Microsoft nyní oficiálně potvrdil, že aplikaci ukončí jako součást širšího plánu snižování počtu samostatných aplikací. Jde už o třetí podobné rozhodnutí v poslední době – po ukončení rozšíření Microsoft Editor pro prohlížeče a nástroje Microsoft Lens. Počínaje datem 6. října budou instalace aplikace Outlook Lite zablokovány. Následně poběží přechodné období pro stávající uživatele, během kterého bude možné aplikaci nadále používat (přesné datum ukončení zatím nebylo stanoveno).
Microsoft doporučuje uživatelům, aby přešli na standardní aplikaci Outlook Mobile, která nabízí plnou funkčnost včetně kalendáře, kontaktů a přístupu k souborům.
Jak postupovat? V aplikaci Outlook Lite klepněte na oznámení „Instalovat Microsoft Outlook“, nebo přejděte přímo do obchodu Google Play. Vyhledejte Microsoft Outlook, stáhněte a nainstalujte aplikaci a přihlaste se pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů. Přechod je automatický a nevyžaduje zásah administrátora. Uživatelé s přístupem k Microsoft 365 Admin Center najdou detailní informace pod kódem zprávy MC1148534.
Společnost sice oficiálně neoznámila konkrétní důvody, ale lze předpokládat, že za rozhodnutím stojí snížení fragmentace produktů, sjednocení vývojových zdrojů a snaha přesměrovat uživatele na hlavní mobilní aplikaci, která má širší podporu a větší funkčnost.
Zdroj: neowin.net
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře